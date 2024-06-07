В России будут развивать цифровые технологии для строительства

"Сириус" — первая федеральная территория России в Имеретинской низменности на берегу Чёрного моря. Она не относится ни к одному другому субъекту Федерации. Территория появилась в 2020 году, а до этого времени здесь был образовательный центр. Теперь тут инновационное место, привлекающее учёных и исследователей со всей страны.