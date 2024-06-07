В России будут развивать цифровые технологии для строительства
На федеральной земле "Сириус" появится новый образовательный проект.
На федеральной земле "Сириус" появится новый образовательный проект. Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"
"Сириус" — первая федеральная территория России в Имеретинской низменности на берегу Чёрного моря. Она не относится ни к одному другому субъекту Федерации. Территория появилась в 2020 году, а до этого времени здесь был образовательный центр. Теперь тут инновационное место, привлекающее учёных и исследователей со всей страны.
Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"
На ПМЭФ был подписан документ, значительно расширяющий перечень возможных совместных проектов "Газпром нефти" и федеральной территории "Сириус", которые ранее касались преимущественно сферы обучения молодых специалистов. Среди перспективных направлений совместной работы развитие цифровых технологий для капитального строительства, моделирования, видеоаналитики и систем мониторинга, а также технологическое предпринимательство.
Нефтяная компания и образовательный фонд "Талант и успех" заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия в 2025 году. Возможными направлениями деятельности новой компании могут стать развитие технологий капитального строительства и разработка обучающих программ для нефтегазовой отрасли.