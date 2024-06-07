Появился прогноз на будущее ИТ-профессий в России Через пять лет вопрос дефицита кадров в ИТ может полностью уйти из повестки страны. 7 июня, 16:34 Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

По мнению ИТ-директора "Газпром нефти" Антона Думина, к 2030 году большинство профессий станут цифровыми и разделение на ИТ и остальные специальности исчезнет. Об этом представитель компании заявил на сессии "Шаг в будущее: кадры для экономики данных" в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, всё больше вузов готовят так называемых гибридных инженеров, которые совмещают профильные навыки с умениями в области IT.

— Идёт тесная интеграция основных специальностей с ИТ: и порой уже не очень понятно, к примеру, человек, который создаёт цифровые модели для поиска нефти, — это геолог или айтишник, — отметил эксперт.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Активная цифровизация российской промышленности способствует этому процессу. Крупнейшие работодатели создают в вузах партнёрские магистратуры, кафедры и научные лаборатории, где готовят многофункциональных специалистов. Их выпускники обладают навыками в области IT и углублёнными знаниями в нефтегазовой сфере.

Примером такого сотрудничества Антон Думин назвал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Вуз вместе с ИТ-кластером компании готовит специалистов в сфере бизнес-анализа, ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и создания сетей связи для промышленных корпораций. Студенты начинают стажироваться уже в процессе обучения и получают необходимую практику для лёгкого трудоустройства после защиты диплома.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Успешную практику работы с вузами распространили и на учреждения в сфере среднего профессионального образования — компания сотрудничает с 17 колледжами из девяти регионов. В качестве примера назвали сотрудничество с ИТ-колледжем "Сириус", где компания готовит специалистов, которые затем усиливают ИТ-команды компании в Тюмени, Екатеринбурге, Петербурге и других регионах.

Авторы Валерия Мишина