В украинском Миргороде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги 9 июня, 12:38 В Миргороде прогремели взрывы. Обложка © Freepik

В Миргороде Полтавской области на Украине очевидцы сообщили о прогремевших взрывах, в городе с утра звучит воздушная сирена. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".

"Взрывы раздались в Миргороде", — уточняется в заявлении. Официальных сообщений пока не было, также не говорится, какие именно объекты инфраструктуры пострадали.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрыве в Одессе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

Авторы Татьяна Миссуми