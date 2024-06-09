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Регион

В украинском Миргороде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

9 июня, 12:38
В Миргороде прогремели взрывы. Обложка © Freepik

В Миргороде прогремели взрывы. Обложка © Freepik

В Миргороде Полтавской области на Украине очевидцы сообщили о прогремевших взрывах, в городе с утра звучит воздушная сирена. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".

"Взрывы раздались в Миргороде", уточняется в заявлении. Официальных сообщений пока не было, также не говорится, какие именно объекты инфраструктуры пострадали.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрыве в Одессе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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