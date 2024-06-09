В украинском Миргороде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Миргороде прогремели взрывы. Обложка © Freepik
В Миргороде Полтавской области на Украине очевидцы сообщили о прогремевших взрывах, в городе с утра звучит воздушная сирена. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".
"Взрывы раздались в Миргороде", — уточняется в заявлении. Официальных сообщений пока не было, также не говорится, какие именно объекты инфраструктуры пострадали.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрыве в Одессе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
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