Международные эксперты признали Москву лидером по динамике развития транспорта

Москва заняла лидирующую позицию в мире по динамике развития транспортной инфраструктуры, по оценкам международных специалистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В частности, отметил градоначальник, город полностью перешёл на транспорт отечественного производства. В России разрабатываются и собираются все современные пригородные электрички, поезда метро, трамваи, автобусы и электробусы, которые перевозят жителей и гостей столицы.

"Для того чтобы у нас были свои производители автомобилей, надо этим рынком заниматься, защищать его. С другой стороны, необходимо работать над своими моделями, что мы, собственно, и делаем. В этом году мы приступили к мелкоузловой сборке, то есть это уже второй уровень локализации, и он будет только расти. Параллельно мы готовим собственную платформу для автомобиля", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Таким образом, подчеркнул мэр, завод "Москвич" имеет возможности выпускать не просто локализованный автомобиль, а полностью свой. Также власти столицы заключили с заводом "КамАЗ" соглашение о создании первого в стране роботизированного завода по производству среднетоннажных и малотоннажных грузовиков.