Международные эксперты признали Москву лидером по динамике развития транспорта
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Москва заняла лидирующую позицию в мире по динамике развития транспортной инфраструктуры, по оценкам международных специалистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В частности, отметил градоначальник, город полностью перешёл на транспорт отечественного производства. В России разрабатываются и собираются все современные пригородные электрички, поезда метро, трамваи, автобусы и электробусы, которые перевозят жителей и гостей столицы.
"Для того чтобы у нас были свои производители автомобилей, надо этим рынком заниматься, защищать его. С другой стороны, необходимо работать над своими моделями, что мы, собственно, и делаем. В этом году мы приступили к мелкоузловой сборке, то есть это уже второй уровень локализации, и он будет только расти. Параллельно мы готовим собственную платформу для автомобиля", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Таким образом, подчеркнул мэр, завод "Москвич" имеет возможности выпускать не просто локализованный автомобиль, а полностью свой. Также власти столицы заключили с заводом "КамАЗ" соглашение о создании первого в стране роботизированного завода по производству среднетоннажных и малотоннажных грузовиков.
В числе главных задач, которые стоят перед транспортной программой Москвы до 2030 года, — постоянное повышение комфорта пассажиров. Для выполнения этой цели продолжат обновлять подвижной состав и развивать сеть московских городских вокзалов, чтобы пассажиры могли за несколько минут пересаживаться между видами транспорта. Идёт работа и по повышению пешеходной доступности новых кварталов для создания быстрых маршрутов напрямую от жилых комплексов к станциям. В планах — более широкое использование современных технологий в транспортной отрасли, в том числе для развития беспилотного трамвая. Также столица примет активное участие в работе над крупными федеральными инфраструктурными проектами, среди которых — высокоскоростная железнодорожная магистраль и развитие Центрального транспортного узла.