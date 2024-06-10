В Москве до 2030 года построят более 1 млн кв. м социальной недвижимости

На объекты социальной инфраструктуры приходится 10% от суммарного объёма строящейся в Москве нежилой недвижимости. Так, до 2030 года в столице планируется возвести нежилые объекты общей площадью 14,6 млн кв. м, среди которых на школы приходится 1,1 млн кв. м, а на детские сады — 299,1 тысячи кв. м.

С 2011 по 2023 год в городе ввели в строй более тысячи социальных объектов: 601 образовательный, 202 спортивных, 162 медицинских, 73 культурных и 20 объектов социальной защиты. В текущем году в Москве планируется ввести 2,5 млн кв. м нежилой недвижимости, в 2025 и 2026 годах — по три миллиона.

С января по май 2024 года в столице разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано 39 объектам социальной инфраструктуры, общая площадь которых превышает 313 тыс. кв. м. При этом основной объём недвижимости (208 тыс. кв. м) возвели на средства инвесторов. В этом году в Москве уже появилось 12 детских садов (один построили за счёт бюджета, а 11 — на внебюджетные средства). Также на средства города возвели четыре учебных корпуса, три объекта здравоохранения, по два спортивных и культурных объекта, а на внебюджетные — шесть спорткомплексов, четыре культурных центра, два медцентра и две школы.