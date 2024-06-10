Доступ 24/7: Москвичам рассказали, как цифровые медицинские сервисы помогают сохранять здоровье

Современные цифровые технологии становятся основным катализатором развития системы здравоохранения в Москве. Благодаря удобным сервисам, которые собирают разнообразную информацию (от показателей пульса до уровня глюкозы в крови), жители столицы могут контролировать своё здоровье. А объединение этих данных с информационными медицинскими системами и перенос их в электронную медкарту позволяют выявлять персональные отклонения и оперативно реагировать на них.

Сегодня у каждого москвича есть собственный цифровой профиль здоровья с глубиной в пять лет (у детей глубина — от рождения и до 18 лет). Оцифровка всех медицинских сведений, в том числе детских карт, позволила собрать три миллиарда цифровых следов. Сейчас идёт активное тестирование модели искусственного интеллекта, которая в режиме онлайн анализирует и выявляет предпосылки возникновения заболеваний.

Также цифровизация значительно упрощает доступ к получению медицинских услуг. Телемедицинскими консультациями уже воспользовались более трёх миллионов москвичей, а два миллиона горожан избавились от необходимости приходить в поликлиники за справками и выписками.

Жители столицы имеют круглосуточный доступ к личной медицинской карте, что даёт им возможность делиться своими данными, контролировать процесс лечения, получать второе мнение. Кроме того, пациенты московских больниц могут видеть информацию обо всех назначениях, результатах анализов и о состоянии своего здоровья в онлайн-режиме в электронной медкарте прямо во время прохождения лечения в стационаре.

Задуматься о современных технологиях заставляет и необходимость борьбы с современными проблемами, такими как рост психосоматических заболеваний и уровень стресса. В этом направлении сделаны первые шаги: созданы пилотные центры ментального здоровья, начали работу проекты для поддержания когнитивных функций у пожилых москвичей.