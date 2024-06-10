"Шашечникам" назло: Российских автомобилистов ждёт новый штраф
Законопроект о штрафах за опасное вождение внесён в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит законопроект об установлении штрафов за опасное вождение. Принятие инициативы позволит обезопасить участников дорожного движения от недобросовестных водителей, по вине которых совершается до 80% ДТП, гласит пояснительная записка.
Автором законопроекта выступил председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Задумка требует дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьёй, предусматривающей введение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
"Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. "Шашки", внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие "педагогические" приёмы... Хватит", — написал депутат.
Ранее Life.ru рассказывал, что увеличение числа агрессивных водителей в жаркое время года связано с гормональной активностью. К опасным манёврам приводит избыток тестостерона, пик которого приходится как раз на лето. Ежедневно такие водители попадаются каждому второму россиянину.
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