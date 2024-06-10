"Шашечникам" назло: Российских автомобилистов ждёт новый штраф

Госдума РФ рассмотрит законопроект об установлении штрафов за опасное вождение. Принятие инициативы позволит обезопасить участников дорожного движения от недобросовестных водителей, по вине которых совершается до 80% ДТП, гласит пояснительная записка.

Автором законопроекта выступил председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Задумка требует дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьёй, предусматривающей введение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей за опасное вождение.