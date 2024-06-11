Там что-то движется: NASA поделилось загадочной фотографией спутника Юпитера Учёные давно подозревают, что ледяной панцирь Европы лежит вовсе не на твёрдой "земле", а недавние снимки порождают ещё больше вопросов о том, что скрывается внутри юпитерианской луны. 11 июня, 05:05 Учёные давно подозревают, что ледяной панцирь Европы лежит вовсе не на твёрдой "земле". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Этот снимок был сделан межпланетной станцией Juno ("Юнона") в сентябре 2022 года. В этот момент зонд был примерно в 1500 километрах от этого удивительного небесного тела, названного Европой в честь той возлюбленной, которую мифический бог-громовержец Юпитер похитил, превратившись в быка. А Юнона — это, кстати, имя законной жены Юпитера, от которой при её уме было трудно что-либо скрыть. И космическая Европа явно что-то скрывает, а "Юнону" отправили в том числе как раз для выяснения, что именно.

Спутник Юпитера Европа на снимке зонда "Юнона". Фото © jpl.nasa.gov

Загадочная спутница гиганта имеет диаметр около 3120 километров, то есть она немного поменьше нашей Луны, и летает вокруг Юпитера на расстоянии в среднем порядка 670 тысяч километров от него. Для сравнения: между Землёй и Луной 384 тысячи километров. Но самое интересное — это белоснежная поверхность Европы. Это не что иное, как самый настоящий водяной лёд, который покрывает луну Юпитера полностью от полюса до полюса.

А вышеназванное её расстояние от Юпитера — это именно среднее расстояние, её орбита довольно-таки вытянута: она успевает сделать оборот вокруг своего мира за три с половиной земных дня и то чуть приближается к нему, то чуть отдаляется. За счёт этого гравитация Юпитера то как бы немного сплющивает, то растягивает Европу. Такие деформации, такое "размятие" спутника не может не создавать внутри некоторого трения, а от него выделяется тепло.

Спутник Юпитера Европа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Меж тем на ледяной поверхности Европы видны разломы, которые должны возникать от какого-то напряжения. И, по подозрениям планетологов, это напряжение возникает оттого, что ледяная корка движется не совсем синхронно со своим содержимым. К примеру, недавно учёные пришли к выводу, что за последние несколько миллионов лет поверхность Европы сместилась примерно на 70 градусов относительно всего остального. А так может быть, только если эта ледяная скорлупа не примёрзла к Европе, а, собственно говоря, плавает.

Всё вместе создаёт смутное ощущение, что подо льдом Европы глобальный океан, полный очень солёной воды: такая вода более "морозоустойчивая" и к тому же плотная, создаёт изнутри большее давление. Это ощущение не покидает учёных уже много десятилетий и порождает мысли о возможной внеземной жизни.

Так вот, исследователи внимательно рассмотрели присланные "Юноной" снимки Европы и сравнили их с фотографиями, полученными около 20 лет назад зондом Galileo. Обнаружились небольшие, но различия. К примеру, одна яркая полоса на поверхности сместилась вправо, а две другие, наоборот, влево, что очень любопытно. То, что из-за округлых очертаний принимали за кратер, оказалось фигурой, которую образуют пересекающиеся ледяные хребты и которая за два десятка лет стала гораздо более угловатой. А на одном из снимков наблюдается вот такая удивительная структура, которая учёным напоминает утконоса.

Структура "Утконос" на спутнике Юпитера Европе. Фото © nasa.gov

Эта фотография сделана с расстояния всего 355 километров от Европы на её "ночной", неосвещённой в это время Солнцем стороне. Эта сторона всё равно была не совсем тёмной, потому что её немного подсвечивал Юпитер своим отражённым светом. "Утконос" имеет размеры 37 на 67 километров и представляет собой совокупность разнообразных хребтов, впадин и прочих нагромождений льда. Учёные пишут, что тёмный он оттого, что под ним, по всей видимости, особенно большое скопление этого подлёдного рассола, что там образовался целый "карман", где эта вода собирается. А поблизости можно заметить такие же тёмные небольшие "пятна" — впадины шириной от 20 до 50 километров. Подозревают, что это следы криовулканизма — рвущейся из-подо льда воды. К сожалению, никаких следов пара, никаких водяных шлейфов, никаких фонтанов, как на Энцеладе (спутник Сатурна), на Европе не наблюдается. И тем не менее все эти узоры на поверхности намекают, что она незаметно сдвигается относительно того, что под ней.

По примерным представлениям, толщина этой ледяной скорлупы может достигать километров тридцати. А раз фонтаны из-под неё не бьют, то остаётся только один способ узнать, действительно ли там вода и что в этой воде находится, — отправить на Европу такой посадочный аппарат, который сможет каким-то образом растапливать под собой лёд и погружаться в этот океан загадок. Этот вопрос создатели космической техники давно прорабатывают: в НПО имени Лавочкина создают станцию "Лаплас — П", которую можно будет посадить в глубокий разлом на Европе, туда, где лёд сравнительно тонкий. Этот тонкий слой аппарат пробурит и докопается, наконец, до истины.

Авторы Адель Романенкова