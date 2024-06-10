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10 июня, 20:37

И так сойдёт: В Волгограде сломанный мост починили скотчем

В Волгограде подрядчик починил сломанный мост скотчем

В Волгограде подрядчик починил сломанный мост скотчем. Обложка © VK / Новости Волгоград

В Волгограде подрядчик починил сломанный мост скотчем. Обложка © VK / Новости Волгоград

Покосившееся ограждение автомобильного моста на территории микрорайона Тулака в Волгограде починили при помощи обычного скотча. Фотографии сомнительного ремонта перил силами подрядной организации появились в местных соцсетях.

По словам горожан, после строительства тоннеля путепровод закрыли для автомобилей, но пешеходы продолжают пользоваться мостом для пересечения железнодорожных путей. Из-за покосившихся металлических перил дорога представляла опасность, но подрядчик нашёл способ дёшево исправить ситуацию.

"Профильные службы уже выдали подрядчику задание провести качественный текущий ремонт перильного ограждения и других конструкций путепровода", — прокомментировали ситуацию в волгоградской мэрии.

В Калининграде починили дорогу с помощью земли и дивана
В Калининграде починили дорогу с помощью земли и дивана

Похожий случай несколько лет назад произошёл в Приамурье. Там треснувшую бетонную электроопору починили при помощи чёрной изоленты и лейкопластыря.

Илья Пушкарев
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