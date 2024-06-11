Золотые пистолеты и часы за миллион: Как в Карачаево-Черкесии жили борец с коррупцией из МВД и его партнёр-бизнесмен В Карачаево-Черкесии задержано несколько высокопоставленных чиновников и силовиков по подозрению в хищениях на 60 млн. Среди них — экс-глава управления МВД по борьбе с коррупцией Хусей Узденов и известный бизнесмен Алий Хубиев. Как они живут? 11 июня, 15:48 Экс-глава управления МВД по борьбе с коррупцией Хусей Узденов. Обложка © Кадр из видео YouTube / МВД по КЧР, © Shutterstock / FOTODOM / Gl0ck

Кого и за что задержали в КЧР

В республике Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 60 млн рублей. По данным СМИ, задержаны экс-глава антикоррупционного управления республики, а ныне начальник первой оперативно-разыскной части ГУ МВД по СКФО Хусей Узденов, руководитель отдела экономической безопасности МВД по КЧР Темирлан Байкулов, местный маститый бизнесмен Алий Хубиев, советник главы региона Эльдар Байчоров и несколько неназванных сотрудников Минсельхоза. У всех фигурантов прошли обыски.

Полковник Хусей Узденов в образе султана и его портрет. Фото © Telegram / Mash

Как считает следствие, организатор мошеннической схемы — полковник Хусей Узденов. По предварительной информации, он с подельниками присваивал выделяемые на развитие сельского хозяйства субсидии, оформляя их на своих родственников. Это могло продолжаться как минимум в течение двух лет.

— Подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства КЧР". Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). У членов группы изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности. Выявляются иные эпизоды, — отрапортовала ФСБ, которая ведёт расследование.

Видео © Telegram / Mash

Что нашли при обысках у Узденова и его подельников

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с обысков в шикарных особняках, где живут фигуранты дела. Одно из домовладений занимает предполагаемый организатор схемы, полковник Хусей Узденов. Вкусы у него и у его "бизнес-партнёров" схожи. Их жилища смахивают на резиденции цыганских баронов. Во дворе одного дома беседки, фонтан и бассейн. У другого помпезнее фасад: с наружными витиеватыми лестницами. Везде высокие заборы с камерами по периметру, внушительный автопарк из немецкого премиума, мощённая плиткой территория и оазисы пышной растительности, за которой явно ухаживают профи.

На видео показаны интерьеры, в которых они жили. Парадные словно во дворце, обои, антикварная мебель, кругом позолота, пространства такие, что можно проводить конференции крупных компаний. Больше атрибутов тщеславия нашлось у Узденова: золотой пистолет (культовая вещь на юге), огромный портрет самого хозяина, коллекция дорогих часов и костюм султана.











Кто такой Хусей Узденов

Хусей Узденов работает в органах с 1998 года. Возможно, он родственник Али Узденова, который, по последним данным, является управляющим партнёром АФК "Система".

О Хусее Узденове почти ничего не известно. В Сети встречаются лишь его редкие выступления перед подведомственным ему населением.

Раньше полковник получал штрафы по адресу скромного частного дома в Черкесске на улице Ширшова, сейчас получает на почтовый ящик добротного коттеджа в Пятигорске на улице Ольгинской. Это не те роскошные особняки, видео с которыми было слито в Сеть.





Три года назад имя Хусея Узденова всплыло в связи со скандалом в пятигорской школе № 31. Учительница проводила тренировочную эвакуацию учащихся. Но одна из учениц отказалась выходить из класса, и педагогу пришлось подтолкнуть её в плечо. Вскоре на разборки в школу якобы прибыл отец девочки — это и был Узденов. Писали, что он пожаловался в горуправление образования и настаивал на увольнении учителя. В итоге женщину признали виновной и сделали ей выговор.











Как живёт семья экс-полицейского

Life.ru нашёл дочь полковника. 29-летняя Джамиля Хусеевна зарегистрирована в Пятигорске в элитном малоэтажном ЖК, расположенном в самом экологичном и престижном районе города, на Кипарисовой улице. Территория закрытая и охраняется. У неё там студия стоимостью свыше шести миллионов рублей. Примерно столько же стоит её более просторная квартира в новостройке в Черкесске. Впрочем, вряд ли она живёт по этим адресам.

Недавно на специализированных порталах она искала мангальщика в хай-тек-особняк в станице Сторожевой. Условия неплохие: помимо зарплаты 1400 рублей в день, предоставляется жильё.

Джамиля Узденова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djami_uzd

Джамиля занимается ресторанами и гостиницами. В Сети можно найти вакансии, которые она размещала. Ей требовались официанты, бармены, кондитеры, повара и даже провизор-фармацевт. Набор она вела для двух ресторанов: в парковой зоне "Зелёный остров" в Черкесске и при отеле "Софийские вершины" в селе Архыз.

По некоторым данным, земли под этими бизнесами могут быть оформлены непосредственно на Джамилю.





Откуда у борца с коррупцией такое богатство? 0 Оно имеет криминальное происхождение Честно заработал сам Пусть с этим разбирается следствие

Авторы Пётр Егоров