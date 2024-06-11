В Красноярске объявили повышенную готовность из-за диких медведей в городе

Власти Красноярска объявили режим повышенной готовности из-за появления в городской черте диких медведей. Только за две последние недели было зафиксировано нескольких таких случаев, сообщили в мэрии.

"В прошедшие две недели в Красноярске зарегистрировано несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах дач. Для организации необходимых для безопасности горожан мероприятий администрацией города принято решение перевести ответственные структуры в режим повышенной готовности", — сказано в публикации.

Уполномоченным структурам была направлена рекомендация патрулировать территорию города группами. В их задачи входит обеспечение безопасности людей, в крайних ситуациях им разрешается применять огнестрельное оружие.