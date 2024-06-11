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11 июня, 14:33

В Красноярске объявили повышенную готовность из-за диких медведей в городе

Власти Красноярска объявили режим повышенной готовности из-за появления в городской черте диких медведей. Только за две последние недели было зафиксировано нескольких таких случаев, сообщили в мэрии.

"В прошедшие две недели в Красноярске зарегистрировано несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах дач. Для организации необходимых для безопасности горожан мероприятий администрацией города принято решение перевести ответственные структуры в режим повышенной готовности", сказано в публикации.

Уполномоченным структурам была направлена рекомендация патрулировать территорию города группами. В их задачи входит обеспечение безопасности людей, в крайних ситуациях им разрешается применять огнестрельное оружие.

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Ранее инженер-таксатор рассказал о мерах предосторожности, которые позволят снизить риск внезапной встречи с медведем на природе. По его словам, самое важное — не оставлять мусор и остатки еды в лесу и особенно около разбитых палаток: вкусные запахи могут привлечь внимание косолапого на внушительных расстояниях. Также не стоит пользоваться медвежьими тропами, которые часто пролегают вдоль рек, куда на нерест приплывает рыба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / gergosz

Юрий Лысенко
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