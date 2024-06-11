В списке победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив впервые представлены все регионы страны
Координационный комитет подвёл итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Отбор стал двенадцатым по счету с момента создания Фонда.
Заявки на получение грантовой поддержки на второй основной конкурс 2024 года принимались с 11 января по 20 февраля 2024 года, в Фонд были направлены 10 758 заявок. В этом конкурсе активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации — творческие команды ДНР направили 77 заявок (в прошлом конкурсе — 33), ЛНР – 18 заявок (в предыдущем конкурсе — 4), Херсонской области – 12 заявок (ранее — 2), впервые поданы заявки творческие команды Запорожской области направили свои заявки, их было 18.
"По итогам экспертизы заявок, поступивших на второй грантовый конкурс 2024 года, принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей. Впервые за историю конкурсов Президентского фонда культурных инициатив в перечне победителей — представители всех 89 регионов России, без исключения. Активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации. Впервые выиграли заявки, поданные, например, от Запорожской области. Там победу будут праздновать сразу 8 творческих команд", — прокомментировал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
В качестве софинансирования победители привлекут почти 5,8 млрд рублей, процент софинансирования — 102%. По словам Карманова, это рекордный показатель за 12 конкурсов. Оценка показала, что заявки от конкурса к конкурсу прорабатываются командами более детально. Сейчас поддержанные проекты реализуются во всех регионах страны, команды проектов вовлекают в них ежегодно более 30 миллионов человек.
"Грантовый конкурс ПФКИ стал действенным инструментом поддержки творцов и деятелей культуры по всей стране. Фонд позволяет поддержать знаковые и важные инициативы. Отдельное внимание проектам из Донбасса и Новороссии. Благодаря поддержке фонда писатели, изобретатели, драматурги, деятели креативной индустрии, которые стремятся внести вклад в культуру России, получают необходимые ресурсы и возможности для воплощения своих задумок", — отметил народный артист России, композитор, продюсер, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.
По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют: Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Нижегородская, Белгородская область. По сумме грантов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области. Донецкая Народная Республика в федеральном рейтинге по количеству грантов занимает 12 позицию, а по сумме привлеченных средств — 9-ю.
Поддержаны 35 проектов, направленных непосредственно от жителей, авторов заявок и творческих команд новых регионов, общая сумма поддержки — 88 027 355 рублей. Например, в ДНР будет проведен Открытый музыкальный молодежный фестиваль "Музыка чистой воды" и организована Первая Региональная Юниор-Лига КВН "Донбассочка»" В ЛНР будет реализован культурно-просветительский проект "Большие литературные гастроли": 1500 жителей примут участие во встречах с современными русскими писателями, пройдут презентации книг, автограф-сессии. При поддержке ПФКИ в Запорожской области будет проведена выставка «Zа мир без нацизма» с использованием новых мультимедийных технологий. В Херсонской области поддержан Культурно-просветительский проект «Скадовску посвящается», он создаётся в рамках первого юбилея возвращения города в состав России и 130-летнего юбилея Скадовска.
Общая сумма поддержки 8391 проекта по итогам двенадцати завершенных конкурсов, составляет 31 097 640 446 рублей, вклад победителей –27 777 021 328 рублей. Уровень софинансирования проектов в среднем за 12 конкурсов составляет 89%.
Традиционно в заявках творческих команд находят отражение яркие даты истории России и юбилейные даты выдающихся людей. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "Союзмультфильм" восстановит мультипликационные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны и связанные с памятью о Победе, для показа детям на широких экранах, а в Волгограде пройдут светомузыкальные представления "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане и в Музее Сталинградской битвы.
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