В списке победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив впервые представлены все регионы страны

Заявки на получение грантовой поддержки на второй основной конкурс 2024 года принимались с 11 января по 20 февраля 2024 года, в Фонд были направлены 10 758 заявок. В этом конкурсе активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации — творческие команды ДНР направили 77 заявок (в прошлом конкурсе — 33), ЛНР – 18 заявок (в предыдущем конкурсе — 4), Херсонской области – 12 заявок (ранее — 2), впервые поданы заявки творческие команды Запорожской области направили свои заявки, их было 18.

"По итогам экспертизы заявок, поступивших на второй грантовый конкурс 2024 года, принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей. Впервые за историю конкурсов Президентского фонда культурных инициатив в перечне победителей — представители всех 89 регионов России, без исключения. Активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации. Впервые выиграли заявки, поданные, например, от Запорожской области. Там победу будут праздновать сразу 8 творческих команд", — прокомментировал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В качестве софинансирования победители привлекут почти 5,8 млрд рублей, процент софинансирования — 102%. По словам Карманова, это рекордный показатель за 12 конкурсов. Оценка показала, что заявки от конкурса к конкурсу прорабатываются командами более детально. Сейчас поддержанные проекты реализуются во всех регионах страны, команды проектов вовлекают в них ежегодно более 30 миллионов человек.

"Грантовый конкурс ПФКИ стал действенным инструментом поддержки творцов и деятелей культуры по всей стране. Фонд позволяет поддержать знаковые и важные инициативы. Отдельное внимание проектам из Донбасса и Новороссии. Благодаря поддержке фонда писатели, изобретатели, драматурги, деятели креативной индустрии, которые стремятся внести вклад в культуру России, получают необходимые ресурсы и возможности для воплощения своих задумок", — отметил народный артист России, композитор, продюсер, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.

По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют: Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Нижегородская, Белгородская область. По сумме грантов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области. Донецкая Народная Республика в федеральном рейтинге по количеству грантов занимает 12 позицию, а по сумме привлеченных средств — 9-ю.

Поддержаны 35 проектов, направленных непосредственно от жителей, авторов заявок и творческих команд новых регионов, общая сумма поддержки — 88 027 355 рублей. Например, в ДНР будет проведен Открытый музыкальный молодежный фестиваль "Музыка чистой воды" и организована Первая Региональная Юниор-Лига КВН "Донбассочка»" В ЛНР будет реализован культурно-просветительский проект "Большие литературные гастроли": 1500 жителей примут участие во встречах с современными русскими писателями, пройдут презентации книг, автограф-сессии. При поддержке ПФКИ в Запорожской области будет проведена выставка «Zа мир без нацизма» с использованием новых мультимедийных технологий. В Херсонской области поддержан Культурно-просветительский проект «Скадовску посвящается», он создаётся в рамках первого юбилея возвращения города в состав России и 130-летнего юбилея Скадовска.

Общая сумма поддержки 8391 проекта по итогам двенадцати завершенных конкурсов, составляет 31 097 640 446 рублей, вклад победителей –27 777 021 328 рублей. Уровень софинансирования проектов в среднем за 12 конкурсов составляет 89%.