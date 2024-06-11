ВНИИ труда: Тренд на снижение уровня бедности продолжился в 2024 году

Согласно данным Росстата, численность граждан с низкими доходами в I квартале этого года сократилась на 3,7 млн человек сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наметившийся тренд на снижение уровня бедности продолжился и в 2024 году, считает и. о. генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов.

"В I квартале уровень бедности всегда достигает пиковых значений, а в IV квартале снижается. Это происходит из-за того, что выплаты заработной платы, пенсий и пособий обычно осуществляются перед окончанием года. Так, например, в 2023 г. уровень бедности в I квартале составил 12,1%, тогда как в целом по году этот показатель — 8,5%. Показатель I квартала 2024 г. значительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,6%", — отметил Владимир Смирнов.

По его словам, снижение уровня бедности закономерный результат комплексного влияния ряда факторов.

По мнению эксперта, рост МРОТ на 18,5% привел и к росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в I квартале 2024 г. на 19,5% (с 66 778 руб. до 80 582 руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Реальная начисленная заработная в соотношении квартал к кварталу выросла на 11%.

"В структуре доходов граждан высокую долю — 17,3% — составляют социальные выплаты, увеличившиеся в номинальном выражении на 9,1%. На это повлиял ряд факторов: повышение на 7,5% с 1 января страховых пенсий неработающих пенсионеров и величины прожиточного минимума, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также определения их размера. Так, например, только единое пособие сейчас получают родители свыше 10 млн детей и 166 тыс. беременных женщин. Кроме того, с 1 февраля 2024 года на 7,4% проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Повышение затронуло более 20 млн граждан — получателей господдержки", — отметил Владимир Смирнов.