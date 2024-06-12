В России создан первый отечественный комплекс оборудования для повышения эффективности добычи На Ямале успешно завершились единые отраслевые испытания первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта (ГРП) — главного метода повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений. 12 июня, 08:10 Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Флот ГРП — это комплекс оборудования для проведения операций гидравлического разрыва пласта. Он состоит из станции управления, насосного и смесительного оборудования для закачки жидкостей, полевой лаборатории и другой спецтехники.

Полевые испытания подтвердили эксплуатационные характеристики оборудования и его соответствие отраслевым стандартам. Первый российский флот ГРП получил сертификат о готовности к производству и промышленному применению.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

— Системная работа, проводимая российскими предприятиями в кооперации с отраслевыми заказчиками, позволяет создавать востребованные топливно-энергетическим комплексом решения. Рассчитываю, что данная работа и мероприятия по увеличению доли отечественных компонентов будут продолжены и производитель уже в 2025 году приступит к серийному выпуску флотов, — рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что создание российского комплекса для проведения полного цикла гидроразрыва пласта — часть программы Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования и созданию отечественных технологий для ТЭК. Успешное завершение испытаний позволит начать серийное производство первого российского флота ГРП.

Авторы Валерия Мишина