В Москве после реконструкции открыли приёмное отделение Морозовской больницы

В Замоскворечье после реконструкции открыли приёмное отделение крупнейшего многопрофильного детского стационара Москвы — Морозовской детской городской клинической больницы. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в городе реализуется большая программа по реконструкции экстренных приёмных отделений во всех больницах.

"Только в этом году мы закончили реконструкцию девяти крупных клиник. Одно из таких приёмных отделений экстренной помощи здесь, в знаменитой Морозовской детской больнице, которая обслуживает практически четверть всех стационарных пациентов, четверть всех детей, поступающих на лечение в Москве", — подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что это приёмное отделение с современным оборудованием, сделанное по новым стандартам и принципам логистики, в котором работает замечательный коллектив.

Разделение потоков, продуманная логистика и современное оборудование позволят значительно сократить время пребывания детей и их родителей в больнице. Таким образом, в случаях, не требующих экстренного вмешательства, регистрация, первичная диагностика и оказание неотложной помощи займут не более двух часов.

Комплексная модернизация приёмного отделения Морозовской детской больницы стартовала в июле 2023 года. Работы велись в помещениях первого этажа главного корпуса (4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, корпус 1 а) на общей площади около 1,8 тысячи квадратных метров. Специалисты создали единое многофункциональное пространство с комфортными зонами ожидания, комнатой матери и ребёнка, ресепшеном и гардеробом. В отделении есть всё необходимое для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям разных возрастов. Ежедневно медики могут принимать до 500 неотложных пациентов.

Каждому поступающему в отделение будут выдавать идентификационный браслет с личными данными и QR-кодом, по которому можно перейти в электронную медкарту. С помощью автоматизированной информационной системы "Стационар" врачи приёмного отделения смогут заранее оценить состояние и узнать предварительный диагноз пациента, а также при необходимости сформировать бригаду для экстренной операции.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

Приёмное отделение оснащено оборудованием для проведения компьютерной томографии (КТ), ультразвуковых исследований (УЗИ), рентгена и других процедур. Также врачам доступны клинико-диагностическая лаборатория, где можно получить результат в течение 5–20 минут, и малая операционная для малоинвазивных (наименее травматичных) вмешательств.

Документооборот в отделении преимущественно ведётся в электронном виде благодаря принципу цифровой клиники. Это позволяет обеспечить специалистам совместный круглосуточный онлайн-доступ к медицинским данным, в том числе через мобильные устройства — планшеты врачей и медсестёр. Благодаря автоматизации документооборота доктор может сфокусироваться на лечении пациента и не тратить время на заполнение бумаг. В обновлённом приёмном отделении будет работать 219 человек, в том числе 126 врачей и 53 сотрудника из числа среднего медицинского персонала.

В настоящее время в Москве с целью внедрения нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи проводится реконструкция 12 приёмных отделений в 11 детских и взрослых стационарах. На девяти объектах работы уже завершены, ещё в трёх отделениях выполнены строительно-монтажные работы. Экстренная помощь по новому стандарту также оказывается в четырёх новых суперсовременных флагманских центрах городских больниц, шести взрослых многопрофильных клиниках, в которых новый стандарт был внедрён на базе существующей инфраструктуры, а также в детском корпусе в составе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".