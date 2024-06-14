9 лайфхаков, как спасти домашних питомцев от перегрева в жару
Наступило лето, а с ним пришла жара. Люди наконец-то снимают куртки и надевают лёгкую одежду. Но, к сожалению, переодеться могут не все. Любимые пушистики и летом и зимой вынуждены ходить в своей шубке. Как спасти домашних питомцев от перегрева в домашних условиях?
Золотые и рабочие лайфхаки, как спасти домашних питомцев от жары и духоты в квартире летом. Обложка © Life.ru
Обеспечение безопасности домашних животных в жаркую погоду очень важно, так как они могут страдать от перегрева и теплового удара. Вот несколько рекомендаций, как обезопасить питомцев от высоких температур.
Как спасти кошку от жары в квартире
Кошка охлаждается у вентилятора. Как уберечь питомца от жары в квартире? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin
1. Обеспечьте доступ к свежей прохладной воде в течение всего дня. Убедитесь, что у питомца всегда есть возможность пить, чтобы избежать обезвоживания.
2. Охлаждайте помещение. Поддерживайте прохладную температуру в доме, где находится животное, используя кондиционер или вентилятор.
3. Для кошек, собак и грызунов стоит предусмотреть "холодные" поверхности: керамические плитки, холодные гели или специальные охлаждающие коврики для животных. Также можно купить игрушки с ледяными кубиками, которые будут помогать остывать вашим любимцам.
4. Используйте увлажнители воздуха или распылите воду в помещении, чтобы создать более комфортные условия.
Правила защиты собак от жары на улице
Как спасти собаку от перегрева и теплового удара: практические советы. Фото © Freepik
1. Избегайте прогулок в периоды наивысшей жары, предпочтительнее гулять рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже. Не забывайте, что ходить по раскалённому асфальту собаке тоже не очень приятно. Старайтесь уходить на газоны или землистые тропинки.
2. Обеспечьте доступ к тенистым местам и прохладным помещениям, где можно отдохнуть и остыть.
3. Никогда не оставляйте животное в закрытой машине в жаркую погоду даже на короткое время, так как это может привести к тепловому удару.
Бутылочка с водой для собак, которую удобно взять на прогулку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tymoshenko Olga
4. Не выходите гулять без воды! У питомца всегда должна быть возможность восполнить водные запасы в организме, ведь в жару обезвоживание наступает в несколько раз быстрее.
5. Избегайте интенсивных физических упражнений на солнце. Предпочтительнее заниматься спортом с собакой в вечернее время.
Будьте внимательны к признакам перегрева, таким как чрезмерное слюнотечение, учащённое дыхание, слабость, рвота. В случае подозрения на перегрев обратитесь к ветеринару. Соблюдение этих рекомендаций поможет обезопасить вашего любимца в жаркую погоду и предотвратить серьёзные проблемы. Если же вы решили уехать охлаждаться на море, то обязательно прочитайте статью Life.ru, в которой мы рассказали, где ожидается самое жаркое лето в этом году.