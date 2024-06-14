Золотые и рабочие лайфхаки, как спасти домашних питомцев от жары и духоты в квартире летом. Обложка © Life.ru

Наступило лето, а с ним пришла жара. Люди наконец-то снимают куртки и надевают лёгкую одежду. Но, к сожалению, переодеться могут не все. Любимые пушистики и летом и зимой вынуждены ходить в своей шубке. Как спасти домашних питомцев от перегрева в домашних условиях?

9 лайфхаков, как спасти домашних питомцев от перегрева в жару

Обеспечение безопасности домашних животных в жаркую погоду очень важно, так как они могут страдать от перегрева и теплового удара. Вот несколько рекомендаций, как обезопасить питомцев от высоких температур.

Кошка охлаждается у вентилятора. Как уберечь питомца от жары в квартире? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

1. Обеспечьте доступ к свежей прохладной воде в течение всего дня. Убедитесь, что у питомца всегда есть возможность пить, чтобы избежать обезвоживания.

2. Охлаждайте помещение. Поддерживайте прохладную температуру в доме, где находится животное, используя кондиционер или вентилятор.

3. Для кошек, собак и грызунов стоит предусмотреть "холодные" поверхности: керамические плитки, холодные гели или специальные охлаждающие коврики для животных. Также можно купить игрушки с ледяными кубиками, которые будут помогать остывать вашим любимцам.

4. Используйте увлажнители воздуха или распылите воду в помещении, чтобы создать более комфортные условия.