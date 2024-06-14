С 1 июля вторичную недвижимость ждёт рост продаж: Как отреагируют цены Приближаются перемены на рынке вторичной недвижимости. С 1 июля перестанет действовать льготная ипотека на новостройки. Покупатели начнут активнее интересоваться вторичным жильём, спрос вырастет. Что нового происходит на рынке и как изменятся цены? 14 июня, 05:05 С 1 июля начнёт расти интерес покупателей к вторичному жилью. Обложка © Freepik

Как изменились цены на вторичную недвижимость за месяц

В мае 2024 года на рынке вторичной недвижимости рост цен замедлился. Во всех городах-миллионниках положительная динамика по сравнению с апрелем в среднем составила 0,2%. Это достаточно невысокие показатели. В апреле по сравнению с мартом 2024 года рост стоимости был больше и составил 0,7%. Такие цифры привёл коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров.

По его данным, в Москве стоимость квартир от собственников в течение мая даже снизилась — на 0,1%. Медианная цена квадратного метра на вторичном рынке к началу лета достигла показателя 332 000 рублей. В Санкт-Петербурге был небольшой рост на 0,3%. В Северной столице стоимость квадрата на вторичке по итогам мая составила 202 000 рублей.

— Однако, говоря о ценах на вторичную недвижимость, важно помнить, что на такие объекты могут действовать и дополнительные дисконты. Они не отражаются в общей аналитической картине рынка, так как о снижении стоимости покупатель и собственник договариваются лично уже при просмотре квартиры и обсуждении сделки, — пояснил Евгений Белокуров.

Сегодня покупатели малоактивны, а количество новых запросов очень невелико. Впрочем, они стали более адресными, поэтому сделки идут. Апрель и май по числу покупок и продаж были примерно на одном уровне и на 25% проиграли аналогичному периоду прошлого года. С рынка ушли инвесторы и остались те, кому необходимо решить квартирный вопрос. Ипотеку берут в основном для доплаты при покупке квартиры после продажи предыдущей. Так видит ситуацию на рынке директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Инфографика © Life.ru

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 июля

Сегодня в условиях высоких рыночных ипотечных ставок продавцы достаточно охотно участвуют в торге и соглашаются на скидки. Стандартный дисконт, который могут получить покупатели, чаще всего не превышает 5%. Но бывают случаи, когда собственник идёт и на больший дисконт. Например, 10–15%.

По словам Евгения Белокурова, на такие скидки чаще всего соглашаются продавцы, которые уже давно продают свою недвижимость и хотят наконец закрыть этот вопрос. Также это могут быть владельцы квартир, которые хотят в скором времени переехать в другой город или торопятся по личным и семейным причинам. Например, те, кто из-за пополнения в семье планирует продать старую недвижимость и приобрести новую, чтобы увеличить жилплощадь.

— После 1 июля на вторичный рынок может переориентироваться часть покупателей, для которых льготные ипотечные условия станут недоступными. Поэтому мы предполагаем, что цены на вторичное жильё начнут постепенно расти. Это не значит, что медианная стоимость увеличится сразу. Скорее всего, рынок ждёт плавный рост в течение июля – декабря 2024 года. По нашим прогнозам, положительная динамика составит не более 1% в течение каждого месяца. В результате разрыв между ценами вторичного и первичного жилья будет постепенно сокращаться (в том числе за счёт коррекции цен новостроек), — считает Евгений Белокуров.

По словам Сергея Шломы, собственники-продавцы пока не готовы к дисконтам. Они стараются держать цены, и многие, поняв, что им сегодня не удастся реализовать свои объекты по желаемой стоимости, снимают их с продажи в ожидании лучших условий для спроса.

— Затем будет происходить медленное сползание рынка. Цены будут постепенно снижаться примерно на 1% в месяц. Это то, к чему психологически готовы продавцы, — добавил Сергей Шлома.

Если рассуждать о прогнозировании динамики цен на вторичную недвижимость с 1 июля, основываясь на экономической теории, можно предположить, что покупатели, лишённые господдержки на новостройки, переключатся на вторичный рынок. Однако если человек изначально планировал покупку с ипотекой, но не получил субсидии, то и на вторичном рынке купить квартиру он не сможет. На этот момент обратил внимание сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.

— Без господдержки драйверов роста на вторичном рынке не будет. Если новостройки получили стимул благодаря субсидиям, то без аналогичной поддержки на вторичном рынке активного роста цен ожидать не стоит. В то же время я не ожидаю значительного снижения цен. Сейчас они остаются на прежнем уровне, количество сделок снижается — и есть больший потенциал для торга при покупке конкретных объектов, — добавил Максим Федотов.

Авторы Нина Важдаева