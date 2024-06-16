Рунический гороскоп с 17 по 23 июня: каких знаков зодиака ждут испытания, а у кого всё спокойно Первый летний месяц медленно, но верно подбирается к своей середине. Но впереди ещё столько всего интересного! Руны Игоря Вечерского в подробном гороскопе на неделю подскажут, как именно стоит правильно поступить, чтобы не оступиться. 16 июня, 06:00 Подробный рунический гороскоп на неделю. Обложка © Freepik / master1305

Знак зодиака Овен — Эйваз, Перевёрнутый Турисаз и Перевёрнутая Феху

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

На неделе с 17 по 23 июня Овны столкнутся с возможностью преобразований и борьбой противоположностей — за это в раскладе отвечает руна Эйваз. Однако Перевёрнутый Турисаз указывает на то, что вы сможете решить проблемы прошлого и преодолеть опасности. Перевёрнутая Феху предупреждает о необходимости финансовой грамотности и обдуманных расходах, поэтому будьте внимательны к своим финансам и ресурсам. Совет: стремитесь к балансу и преемственности в приходящих событиях.

Знак зодиака Телец — Эйваз, Альгиз и Перевёрнутый Тейваз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Для Тельцов эта неделя принесёт возможность изменить ход событий. Но придётся отстаивать свою точку зрения — это руна Эйваз. Альгиз, руна защиты, указывает, что у вас есть все необходимые силы для обороны себя и своих интересов. Перевёрнутый Тейваз предупреждает о возможных препятствиях. Но с вашей решимостью и защитой вы сможете преодолеть эти трудности. Совет: используйте свою способность искать ответы, казалось бы, в непростых ситуациях. Не планируйте ответственных решений, и вы откроете для себя путь к новым вершинам и успеху.

Знак зодиака Близнецы — Перевёрнутый Альгиз, Эваз и Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Совет: оставайтесь гибкими и готовыми к переменам, ищите новые возможности для роста. Игорь Вечерский Рунолог

Близнецам Перевёрнутый Альгиз указывает на возможные уязвимости или недостаток поддержки на неделе с 17 по 23 июня. Эваз, руна движения и прогресса, подсказывает, что вам необходимо двигаться вперёд и не застревать на месте. Райдо символизирует путь и путешествия, поэтому ожидайте изменений и новых направлений в жизни.

Знак зодиака Рак — Наутиз, Тейваз и Ансуз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Для Раков Наутиз символизирует необходимость, но также и внутреннюю силу, чтобы справиться с трудностями. Тейваз указывает на победу и успех в решительности, а Ансуз — на мудрость и вдохновение в общении и умении убеждать и прислушиваться. Эта комбинация рун говорит, что вы сможете преодолеть все испытания на неделе с 17 по 23 июня, используя свою мудрость и справедливость. Совет: доверяйте своей силе и используйте знания для достижения успеха. Но не пренебрегайте своим здоровьем.

Знак зодиака Лев — Йера, Ингуз и Соуло

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Для Львов Йера символизирует циклы и урожай, предвещая успешный период для приложенных ранее усилий. Ингуз приносит страсть и эмоции, а также переход на новый уровень в отношениях. Соуло символизирует свет и успех, принося радость и удовлетворение на неделе с 17 по 23 июня. Ожидайте плодотворной недели, полной положительных эмоций и достижений. Совет: наслаждайтесь успехом и делитесь радостью с близкими.

Знак зодиака Дева — Хагалаз, Иса и Наутиз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Девы, Хагалаз предупреждает вас о возможных и мало контролируемых событиях и изменениях, которые могут показаться непредсказуемыми, но приведут к обновлению.

Иса символизирует замедление и необходимость подождать. Игорь Вечерский Рунолог

Наутиз указывает на внутреннюю силу и необходимость преодоления трудностей. Совет: используйте этот период для анализа и подготовки к новым возможностям.

Знак зодиака Весы — Дагаз, Перевёрнутый Ансуз и Альгиз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Дагаз символизирует трансформацию, приносит переход к новым этапам. Однако это и хорошее время для завершения чего-либо. Перевёрнутый Ансуз указывает на возможные недоразумения или трудности в общении на неделе с 17 по 23 июня. Альгиз, руна охраны, говорит, что вы защищены и сможете преодолеть любые препятствия. Совет: будьте открыты для изменений и защищайте свои интересы.

Знак зодиака Скорпион — Вунье, Перевёрнутый Тейваз и Дагаз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Скорпионы, Вунье приносит радость и гармонию в вашу жизнь на неделе с 17 по 23 июня. Перевёрнутый Тейваз предупреждает о возможных конфликтах и препятствиях, но Дагаз обещает трансформацию и новый день.

Совет: ищите радость в мелочах и будьте готовы к позитивным изменениям, несмотря на то что сконцентрировать свои силы будет непросто. Посвятите это время поиску зоны комфорта и личного баланса, но не переусердствуйте. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Стрелец — Йера, Гебо и Соуло

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Для Стрельцов Йера предвещает успех в работе и всходящие плоды труда на неделе с 17 по 23 июня. Однако результат будет зависеть от посеянных зёрен. Гебо символизирует дар и партнёрство, в котором вы можете преуспеть, а Соуло приносит свет и раскрытие полноты ваших возможностей. Ожидайте плодотворной недели, полной сотрудничества и достижений. Совет: используйте возможности для партнёрства и занимайтесь наиболее важными для вас делами.

Знак зодиака Козерог — Альгиз, Ансуз и Беркана

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Козероги, Альгиз символизирует защиту и поддержку, когда вы можете рассчитывать на спокойное течение событий. Ансуз приносит возможности в сфере эффективных коммуникаций, а Беркана — рост и планомерное, поэтапное развитие ваших планов. Эта неделя с 17 по 23 июня принесёт вам защиту и возможности для роста. Совет: используйте свою мудрость и поддержку окружающих для достижения новых высот.

Знак зодиака Водолей — Альгиз, Дагаз и Турисаз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Альгиз символизирует поддержку и способность избежать осложнений, а Дагаз — трансформацию и новый этап развития, следующий за уходящим. Турисаз предупреждает о больших силах в ваших руках, но и о возможных препятствиях, которые необходимо преодолеть на неделе с 17 по 23 июня. Ожидайте защищённого и трансформирующего периода. Несмотря на трудности, вы имеете большой потенциал созидающих сил.

Совет: используйте свои ресурсы для преодоления препятствий и будьте готовы к ответственному подходу и активности. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рыбы — Перевёрнутая Беркана, Уруз и Хагалаз

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igumenova Olga

Рыбы, Перевёрнутая Беркана указывает на возможную сложность в направлении и развитии для некоторых ваших дел, требующих корректировок. Уруз приносит силу и энергию, однако она требует контроля и направленности от вас. Хагалаз предупреждает о возможных непредсказуемых событиях и сложности в планировании на неделе с 17 по 23 июня. Совет: используйте свою внутреннюю силу, рассмотрите альтернативные варианты и будьте готовы к принятию ситуативных решений.