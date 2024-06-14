В холдинге News Media назначили генеральных директоров LIFE, Mash и "Mash Регионы"

Медиахолдинг News Media принял ряд ключевых управленческих решений, в результате которых назначены топ-менеджеры нескольких крупных активов холдинга для дальнейшего эффективного развития и укрепления позиций компании на российском медиарынке.

Холдинг News Media — крупная медиасистема, требующая постоянного развития и формирования новых направлений роста. Решения о назначениях в LIFE, Mash и "Mash Регионы" были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом. Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях. Также мы усилили команду холдинга, пригласив опытного топ-менеджера Дениса Арапова на должность генерального директора LIFE. Максим Иксанов Генеральный директор холдинга News Media

Денис Арапов назначен на должность генерального директора издания LIFE. В холдинг он перешёл из Администрации Томской области, где возглавлял Департамент информационной политики. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы "Профессия — репортёр" на НТВ. А также занимал должность руководителя пресс-службы Правительства Рязанской области. В LIFE Арапов будет отвечать за достижение стратегических и операционных целей, организацию процессов в команде, развитие издания и стратегическое планирование.

Спасибо за доверие руководства холдинга. Для меня это новый вызов — вместе с командой уникальных профессионалов продолжить развитие LIFE. Денис Арапов Генеральный директор LIFE

Надежда Гладченко назначена на должность генерального директора Mash. Надежда работает в холдинге News Media уже 18 лет. За это время она прошла путь от корреспондента до руководителя отдела происшествий, а с октября 2020 года была заместителем главного редактора. Надежда будет отвечать за стратегическое планирование развития Mash, принятие мер по оптимизации и усовершенствованию процессов для стабильной работы канала. Среди её задач — контроль материалов на ресурсах Mash, повышение качества контента и подбор, обучение персонала.

Проработав много лет в холдинге и сделав вместе с коллегами с нуля самый крупный новостной телеграм-канал, считаю это назначение достойным и очень ответственным следующим шагом. Я очень благодарна руководству за доверие. Надежда Гладченко Генеральный директор Mash

Иван Обыденков стал генеральным директором проекта "Mash Регионы", где с 2020 года работал в качестве исполнительного директора. Иван запустил "Mash Регионы" с нуля. Под его руководством открылись редакции в 14 городах России — от Калининграда до Хабаровска. Сейчас он будет руководить стратегическим развитием актива и отвечать за организацию процессов для его эффективного функционирования.