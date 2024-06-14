ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 08:30

В холдинге News Media назначили генеральных директоров LIFE, Mash и "Mash Регионы"

Медиахолдинг News Media принял ряд ключевых управленческих решений, в результате которых назначены топ-менеджеры нескольких крупных активов холдинга для дальнейшего эффективного развития и укрепления позиций компании на российском медиарынке.

Холдинг News Media — крупная медиасистема, требующая постоянного развития и формирования новых направлений роста. Решения о назначениях в LIFE, Mash и "Mash Регионы" были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом. Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях. Также мы усилили команду холдинга, пригласив опытного топ-менеджера Дениса Арапова на должность генерального директора LIFE.

Максим Иксанов

Генеральный директор холдинга News Media

Холдинг News Media — крупная медиасистема, требующая постоянного развития и формирования новых направлений роста. Решения о назначениях в LIFE, Mash и "Mash Регионы" были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом. Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях. Также мы усилили команду холдинга, пригласив опытного топ-менеджера Дениса Арапова на должность генерального директора LIFE.
Холдинг News Media — крупная медиасистема, требующая постоянного развития и формирования новых направлений роста. Решения о назначениях в LIFE, Mash и "Mash Регионы" были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом. Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях. Также мы усилили команду холдинга, пригласив опытного топ-менеджера Дениса Арапова на должность генерального директора LIFE.

Денис Арапов назначен на должность генерального директора издания LIFE. В холдинг он перешёл из Администрации Томской области, где возглавлял Департамент информационной политики. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы "Профессия — репортёр" на НТВ. А также занимал должность руководителя пресс-службы Правительства Рязанской области. В LIFE Арапов будет отвечать за достижение стратегических и операционных целей, организацию процессов в команде, развитие издания и стратегическое планирование.

Спасибо за доверие руководства холдинга. Для меня это новый вызов — вместе с командой уникальных профессионалов продолжить развитие LIFE.

Денис Арапов

Генеральный директор LIFE

Спасибо за доверие руководства холдинга. Для меня это новый вызов — вместе с командой уникальных профессионалов продолжить развитие LIFE.
Спасибо за доверие руководства холдинга. Для меня это новый вызов — вместе с командой уникальных профессионалов продолжить развитие LIFE.

Надежда Гладченко назначена на должность генерального директора Mash. Надежда работает в холдинге News Media уже 18 лет. За это время она прошла путь от корреспондента до руководителя отдела происшествий, а с октября 2020 года была заместителем главного редактора. Надежда будет отвечать за стратегическое планирование развития Mash, принятие мер по оптимизации и усовершенствованию процессов для стабильной работы канала. Среди её задач — контроль материалов на ресурсах Mash, повышение качества контента и подбор, обучение персонала.

Проработав много лет в холдинге и сделав вместе с коллегами с нуля самый крупный новостной телеграм-канал, считаю это назначение достойным и очень ответственным следующим шагом. Я очень благодарна руководству за доверие.

Надежда Гладченко

Генеральный директор Mash

Проработав много лет в холдинге и сделав вместе с коллегами с нуля самый крупный новостной телеграм-канал, считаю это назначение достойным и очень ответственным следующим шагом. Я очень благодарна руководству за доверие.
Проработав много лет в холдинге и сделав вместе с коллегами с нуля самый крупный новостной телеграм-канал, считаю это назначение достойным и очень ответственным следующим шагом. Я очень благодарна руководству за доверие.

Иван Обыденков стал генеральным директором проекта "Mash Регионы", где с 2020 года работал в качестве исполнительного директора. Иван запустил "Mash Регионы" с нуля. Под его руководством открылись редакции в 14 городах России — от Калининграда до Хабаровска. Сейчас он будет руководить стратегическим развитием актива и отвечать за организацию процессов для его эффективного функционирования.

Я ценю, что руководство холдинга доверяет мне такую ответственную позицию, и буду делать всё, чтобы "Mash Регионы" стал ещё более успешным проектом.

Иван Обыденков

Генеральный директор проекта "Mash Регионы"

Я ценю, что руководство холдинга доверяет мне такую ответственную позицию, и буду делать всё, чтобы "Mash Регионы" стал ещё более успешным проектом.
Я ценю, что руководство холдинга доверяет мне такую ответственную позицию, и буду делать всё, чтобы "Mash Регионы" стал ещё более успешным проектом.
Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СМИ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров