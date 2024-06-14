Исследование показало, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин За последние пять месяцев этого года москвичи и жители Подмосковья стали на 42% чаще посещать торговые центры. Полученные данные аналитики МегаФона сравнили с январём – маем 2023 года. При этом мужчины ходят в торговые центры за покупками значительно чаще, чем женщины. 14 июня, 13:44 Мужчины ходят в торговые центры чаще женщин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Основная возрастная аудитория торговых центров — от 36 до 45 лет. На этих покупателей приходится 38% от всех посетителей. Также к покупкам в моллах тяготеет группа 46–65 лет (29%) и 26–35 лет (21%). Реже остальных посещают торговые центры зумеры (18–25 лет) и пожилые граждане (65+). Таковы результаты исследования оператора на основе обезличенного мобильного трафика в крупнейших ТЦ столицы.

Оказалось, что мужчины не только чаще женщин ходят за покупками в моллы, но и превосходят их числом во всех возрастных категориях, кроме 65+. Вероятно, интерес женской аудитории смещается в сторону маркетплейсов, в которых ассортимент магазинов значительно больше, чем в торговых центрах.

Лидером по загруженным гигабайтам оказался ТЦ "Авиапарк". На втором и третьем месте расположились "Мега Химки" и "Европейский". В топ-5 также вошли торговые центры "Саларис" и "Афимолл сити". География посетителей помимо жителей столичного региона разнообразна. Больше всего трафика в ТЦ потребляют покупатели из Санкт-Петербурга, Дагестана, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода. Вторую часть топ-10 по числу скачанных гигабайтов составили путешественники из Владимира, Калуги, Ростова-на-Дону, Чечни и Сургута.

Инженеры непрерывно следят за нагрузкой на сеть в московских торговых центрах и при необходимости оперативно модернизируют оборудование. В этот раз обновление потребовалось устройствам в новом ТЦ "Сказка" в Рассказовке и самом крупном столичном аутлете — "Орджоникидзе, 11". В последнем инженеры развернули антенную систему, работающую в том числе и в диапазоне LTE-1800. Радиоволны этого диапазона охватывают большую площадь покрытия и лучше проникают сквозь стены торговых центров.

Кроме того, специалисты обновили оборудование в крупнейшем в стране центре оптово-розничной торговли — ТК "Садовод". Там теперь доступен весь частотный спектр стандарта 4G: низкие диапазоны (LTE-800) эффективны для покрытия территорий складов с его железобетонными конструкциями, а высокие (LTE-1800 и LTE-2600) — в торговых рядах, где тысячам покупателей и продавцам постоянно необходим быстрый мобильный интернет. При этом инженеры заметили, что сотрудники ТК чаще обычного разговаривают по телефону, поэтому оставили в работе диапазон 3GUMTS900, устойчивый к затуханию сигнала и обеспечивающий стабильную голосовую связь внутри помещений.

Авторы Валерия Мишина