"Сдохли возле мусорки": Что известно о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Спецназ ликвидировал ваххабитов, захвативших в заложники сотрудников СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Все заложники освобождены. Региональную ФСИН ждёт проверка: у террористов были ножи, телефоны и даже флаги ИГИЛ*. 16 июня, 09:58 5450 5450 Рано утром в воскресенье в Ростове-на-Дону шесть заключённых СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Обложка © Коллаж © Life.ru Фото © Telegram / SHOT , © ТАСС / Сергей Булкин © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Что произошло в СИЗО-1

Рано утром в воскресенье в Ростове-на-Дону шесть заключённых СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены заточками, ножами и резиновыми дубинками. Телеграм-канал SHOT сообщает, что преступники устроили побег ночью — выбили оконные решётки, спустились по канату с третьего и четвёртого этажей, при этом один из них упал и сломал руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались и рано утром захватили заложников.

SHOT публикует эксклюзивные кадры побега террористов, захвативших в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1. Побег начался в три часа ночи. Видео © Telegram / SHOT

Среди захваченных опознали начальника оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кочакова.

Интересно, что буквально на днях УФСИН по Ростовской области сделала репортаж из СИЗО об охране изолятора и о том, что служба охраны учреждения на протяжении последних нескольких лет признаётся лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области.

Как освобождали заложников

К СИЗО сразу выехали спецназ ФСИН, бойцы Росгвардии, представители прокуратуры. Все входы и выходы на участок, захваченный бандитами, были блокированы, также силовики перекрыли центр Ростова-на-Дону, движение транспорта в городе ограничили.

К подъехавшим правоохранителям преступники выдвинули свои требования: им нужна была машина, "зелёный коридор" и возможность улететь из России. Захватчики выпустили видеообращение, в котором заявили, что "мстят за братьев", которых якобы незаконно отправляют в колонии. Пока шли переговоры силовики готовили штурм "Ростовского централа".

Как прошёл штурм СИЗО

Видео © Telegram / SHOT

В 11:40 появилась информация о начале штурма ростовского СИЗО. На территорию изолятора зашла группа вооружённых силовиков. В штурме участвовали сотрудники Росгвардии и спецслужб. Штурм длился всего около трёх минут. По предварительной информации, никто из его участников не пострадал.

Заложников удалось спасти. Один из них получил лёгкое ножевое ранение. Необходимую медицинскую помощь ему уже оказали, жизни сотрудника ничего не угрожает. При этом все преступники были ликвидированы. Как прокомментировал один из силовиков: "Сдохли твари возле мусорки".

Кто напал на сотрудников СИЗО

Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — были осуждены в декабре 2023 года за участие в запрещённой террористической группировке и подготовку теракта. Фото © Life.ru

Нападавших было шестеро. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — были осуждены в декабре 2023 года за участие в запрещённой террористической группировке и подготовку теракта на 18, 18 и 18,5 лет соответственно. Известно, что они приобрели компоненты для изготовления СВУ, собрали её, также приобрели два пистолета Макарова и автомат Калашникова. Собирались осуществить теракт, но не успели.

Одним из нападавших оказался бывший студент-медик Малик Гандалоев из Астраханской области. Он сын экс-главврача ГБУ "Ачалукская участковая больница". По словам людей из его окружения, в университете парень проявлял интерес к медицине, но позже увлёкся радикальным исламом. Как и остальных, правоохранители задержали Гандалоева во время подготовки теракта.

Какие вопросы есть к сотрудникам СИЗО

По данным источника SHOT, ГУ ФСИН проведёт проверку в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1, чтобы установить, откуда у заключённых взялись телефоны, ножи и даже флаги запрещённой ИГИЛ*. Скорее всего, у следователей появятся множество вопросов и к заложникам, начиная с того, каким образом заключённые смогли проникнуть в помещения с сотрудниками СИЗО и что делал Богма на территории учреждения в свой выходной день.

По информации того же источника, захвативших в заложники сотрудников изолятора могли курировать извне: сообщали, с кем надо наладить связь и кого "завербовать", чтобы выйти на свободу. Среди тех, с кем якобы предложили террористам "договориться", — начальник управления СИЗО-1 и ещё один вышестоящий сотрудник. Эта версия сейчас проверяется.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Евгений Кузнецов