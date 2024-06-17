Кто такая Аврора Киба: 10 фото очаровательной студентки, которой Лепс сделал предложение Знаменитый певец не только удивил своих поклонников, но и навлёк на себя массу хейта и недовольства, ведь вывел в свет свою новую и очень юную возлюбленную. Рассказываем, кто такая Аврора Киба и как она выглядит в обычной жизни. 17 июня, 11:08 61-летний Лепс решил жениться на 18-летней Авроре Кибе: что известно о студентке МГИМО и где она познакомилась с певцом? Коллаж © Life.ru, Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

На минувших выходных народный певец ошарашил всех своим заявлением о том, что готовится связать себя узами брака с 18-летней красоткой. Студентка из МГИМО Аврора Киба появилась вместе с возлюбленным на красной дорожке и сразу привлекла к себе внимание. Нимфа отличается красотой и, похоже, толстым кошельком.

61-летний Григорий Лепс не только вывел в свет юную возлюбленную, но и заявил, что намерен жениться. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Кстати, мама девушки — светская львица Татьяна Киба и близкая подруга Лепса — уже высказала своё мнение по поводу будущей свадьбы. К удивлению многих, будущая тёща совсем не против. В подтверждение тому фото Авроры на фоне огромных букетов белых роз, которые знаменитый жених на званом ужине преподнёс невесте, её маме и бабушке, а также снимок обручального кольца за 30 миллионов рублей.

Кто такая Аврора Киба, на которой хочет жениться Лепс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Но кто же такая будущая "мисс Лепс" и чем 18-летняя студентка завоевала сердце знаменитого, но уже пожилого музыканта? Помимо того, что Аврора — студентка МГИМО, также известно, что девушка выросла в достаточно обеспеченной и богатой семье.

Невеста Лепса, или 18-летняя студентка МГИМО — как выглядит Аврора? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

По слухам, семья Кибы владеет недвижимостью в итальянском Форте-деи-Марми. А там, как известно, есть и частный дом Григория Лепса. Вероятно, именно на одно из семейных торжеств позвали знаменитого соседа, а там Аврора и познакомилась лично со знаменитостью.

Аврора Киба — новая юная возлюбленная Лепса. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Ранее пару влюблённых уже заметили на Петербургском международном экономическом форуме, где Лепс выступал на вечеринке "Русской медиагруппы". Как рассказывают очевидцы, во время концерта певец то и дело привлекал к себе внимание Авроры, а та находилась около сцены и постоянно отвечала своему новоиспечённому жениху улыбками и танцами под его песни.

Появилась на красной дорожке и планирует выйти за Лепса: кто такая Аврора Киба. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Аврора Киба недавно отпраздновала 18-летие, раньше занималась балетом, а теперь учится в МГИМО. Также известно, что девушка обожает путешествовать и жить на широкую ногу — в социальных сетях юная красавица часто хвастается дорогими нарядами, украшениями и подарками от любимого. А также моментами путешествий, что тоже можно считать хобби Авроры.

10 фото очаровательной Авроры Кибы, на которой хочет жениться сам Лепс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Девушка также планирует стать певицей. Наверное, это и стало ключиком к сердцу 61-летнего Лепса. Не удивимся, если вскоре станет известно, что певец взял под крыло Кибу и готовит её к работе в медиа. А также пиарит и помогает расти как артистке.

Григорий Лепс впервые представил свою невесту — 18-летнюю студентку МГИМО. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Знакомые артиста отмечают, что общество юной спутницы сказалось на Григории Лепсе положительно — артист завязал с алкоголем, бросил курить и теперь больше времени уделяет спорту и здоровому питанию. Уже интересно, когда пара назначит свадьбу и в насколько дорогом и роскошном платье появится Аврора.

Авторы Елизавета Терешкова