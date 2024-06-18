Кто из советских и отечественных знаменитостей трагично погиб при пожаре Не все знаменитости доживают до глубокой старости, некоторым предназначена другая, печальная судьба. Сегодня вспомним актёров кино СССР и нулевых, не доживших до наших дней. Кто из актёров погиб от огня? 18 июня, 15:00 Знаменитости, сгоревшие в пожаре. Обложка © Коллаж © Life.ru Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, кадр из фильма "Гостья из будущего". Режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk

Этих знаменитых личностей связывает не только работа в кино, но и трагичные смерти от пожаров. Кто-то распрощался с жизнью по неосторожности, а кто-то спасал других, пожертвовав собой. Сегодня мы вспомним имена знаменитых актёров СССР и России, рассмотрим жизнь и достижения этих талантливых артистов, напомним, в каких картинах вы могли видеть эти лица.

Елена Майорова

Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Звезда вторых планов, героиня фильмов "Затерянный в Сибири" и "Странное время" скончалась в возрасте 39 лет. До сих пор достоверно неизвестно, что именно привело к трагедии, которая произошла в августе 1997-го. По официальной версии, Елена пролила на себя керосин, а затем вышла покурить на лестничную клетку. Актриса попала в больницу с ожогами 85% поверхности тела, но организм не выдержал, и она умерла в тот же день.

Эмиляно Очагавия

Кадр из фильма "Тайна виллы "Грета". Режиссёр Тамара Лисициан, сценарист Владимир Малышев / Kinopoisk

Эмиляно жил в Костроме и работал в местном драматическом театре. Артист нечасто бывал в столице, но страна его знала. За свою жизнь он сыграл в нескольких фильмах и сериалах. К примеру, в "Московской саге", которая шла по Первому в начале нулевых. Актёр скончался в 2016 году. Дом, в котором жила его семья, охватило пламя. Пожарные вынести народного артиста на улицу, но вскоре он умер.

Ольга Беляева

Кадр из фильма "У меня нет друга”. Режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Конечно, у Ольги не было многотысячной армии фанатов, но зрители фильма "Четвёртая планета" её точно помнят. За 15 лет карьеры актрисы она успела сняться в 15 картинах. Девушка скончалась весной 2000 года в возрасте 35 лет. В доме актрисы, где она жила со своим сыном, начался пожар. В квартиру начал проникать дым, и Беляева решила проветрить. Открыла окно, затем входную дверь. В секунды огонь набросился на неё — вся кожа обгорела. Врачи пять дней боролись за жизнь артистки, но спасти её так и не удалось.

Алексей Фомкин

Кадр из фильма "Гостья из будущего". Режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk

Лёша Фомкин запомнился по своим появлениям в "Ералаше" и роли Коли Герасимова в легендарном фильме "Гостья из будущего". Умер молодой человек в 26 лет — немногим позже своей славы. В 1996 году актёр вместе с супругой собрались с друзьями праздновать 23 февраля. В ночь на 24-е число квартира внезапно загорелась. Всем, кроме Фомкина, удалось спастись.

Авторы Елизавета Терешкова