Как нас учили жизни герои фильмов СССР: Топ-5 лучших наставлений Оглавление "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) "Где находится нофелет"? (1987) "Служебный роман" (1977) "Москва слезам не верит" (1979) "Двенадцать стульев" (1971) Герои из советских фильмов стали символами определённых качеств и ценностей, и их реплики до сих пор остаются актуальными и вдохновляющими. Вот несколько философских цитат героев из кино СССР, которые раскрывают смысл жизни. 10505 10505 Золотые цитаты из советского кино, которые помогут правильно жить. Обложка © "Служебный роман" (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Многие реплики советских героев содержат мудрые советы о дружбе, любви, труде и справедливости. Они могут быть для нас образцом, помогать в принятии жизненно важных решений. Некоторые из произнесённых фраз в силах вдохновить и мотивировать даже современных россиян. Ведь они напоминают о важности веры в себя, настойчивости и борьбе за личные убеждения.

Какие реплики из советских фильмов помогут понять и оценить исторические события, образцы поведения и менталитет людей того времени? Какие скрывают смысл бытия и подсказку, как именно стоит вести себя? Попытались расшифровать тайный смысл высказываний советских героев из кино СССР и просто напомнить о важном.

"Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

Фото © "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk

"Первая теорема, которая не требует доказательств, — не родись красивой, а родись активной. Вернее, стань активной — сама ищи себе мужа", — говорит героиня знаменитого советского фильма. И мыслит в правильном направлении. Жизнь в современном мире уже доказала простую истину: если сидеть и ждать у моря погоды, то ничем хорошим это не закончится. Сейчас важно быть амбициозным, ставить себе цели и добиваться их. И неважно, касается это работы, замужества или путешествия.

"Где находится нофелет"? (1987)

Фото © "Где находится нофелет?" (1987), режиссёр Геральд Бежанов, сценарист Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk

"Пусть лёгкая улыбка счастливого человека всегда играет на твоих устах". Слова Гены из фильма "Где находится нофелет?" отражают ещё одну простую истину этого мира — счастье и успех обычно становятся спутниками оптимистов. Как бы ни было трудно и тяжело, не стоит опускать руки и переставать улыбаться. Нытикам и пессимистам не везёт в два раза сильнее.

"Служебный роман" (1977)

Фото © "Служебный роман" (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

"Земной шар, как известно, вертят именно оптимисты", — сказал как-то Новосельцев из "Служебного романа", подтвердив нашу теорию. Несмотря на трудности на работе и неудачи в личной жизни, герой не терял надежды, что всё ещё можно изменить. И транслировал эти мысли окружению. Возможно, именно из-за этой позиции Анатолий влюбил в себя Людмилу Прокофьевну.

"Москва слезам не верит" (1979)

Фото © "Москва слезам не верит" (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Сегодня всё больше людей начинают бояться возраста. Трудно спокойно отмечать свои 33 на съёмной квартире и со средней зарплатой, зная, что есть 18-летняя знаменитость, зарабатывающая миллионы в столь юном возрасте. Из-за такого искажения люди начинают думать, что после 30 жизнь заканчивается: не успел жениться — не найдёшь жену; не открыл свой бизнес — не станешь уже никогда успешным человеком. Но всё это глупости. Вспомните слова героини из фильма "Москва слезам не верит": "В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю".

"Двенадцать стульев" (1971)

Фото © "12 стульев" (1971), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф и др. / Kinopoisk

"Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает", — знаменитая цитата Остапа Бендера. Этот герой отличался умением выкручиваться из любой ситуации и выходить сухим из воды. В чём же был его секрет? Возможно, Остап Бендер прекрасно знал, что в мире ничего усложнять не нужно. Он не создавал себе лишних проблем заумными планами, потому что верил: сложная штука жизнь на самом деле проста. Но только тот, кто к этой мысли приходил, жил спокойно. А что до вас — вы привыкли усложнять себе всё или плыть по течению?

Авторы Елизавета Терешкова