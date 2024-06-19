Сборная Албании на последних секундах вырвала ничью в игре с хорватами на Евро-2024

Сборные Албании и Хорватии по футболу сыграли в результативную ничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча, которая состоялась в Гамбурге, завершилась со счётом 2:2.

В составе албанской сборной голы забили Казим Лачи (11-я минута) и Клаус Гясуля (90+5). У хорватов отличился Андрей Крамарич (74), а на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил Гясуля.

В турнирной таблице группы B на первом месте располагается сборная Испании (3 очка; 1 матч), далее идут итальянцы (3; 1). Албанцы и хорваты после двух проведённых встреч имеют в своём активе по одному баллу. Матч второго тура между командами Испании и Италии пройдёт 20 июня.

В заключительном туре сборная Хорватии сыграет с командой Италии, албанцы встретятся с испанцами. Оба матча пройдут 24 июня.