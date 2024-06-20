Летнее солнцестояние 2024: Чего нельзя делать 21 июня и как очиститься огнём Летнее солнцестояние в 2024 году отмечается 21 июня. Это праздник тех, кто пытается сохранять традиции предков, взаимодействовать с тонкими энергиями, древними верованиями и силами природы. Что нельзя делать 21 июня, приметы на солнцестояние и как пламя убирает болезни? 20 июня, 05:00 21283 21283 Какие обряды с огнём существуют на день солнцестояния 21 июня? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / snow toy

Летнее солнцестояние — это особый день, происходящий, когда полюсная ось Земли наклонена к Солнцу под максимальным углом, что приводит к максимальной продолжительности дня и минимальной ночи. Во многих культурах день летнего солнцестояния связан с различными обрядами, праздниками и традициями. Многие народы в этот день поклонялись богу солнца, приносили жертвоприношения и дары, просили милости и молились.

Когда будет летнее солнцестояние в 2024 году

Солнцеворот-2024: когда будет день солнцестояния и что нельзя делать 21 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin

Летнее солнцестояние в 2024 году случится 20 июня в 23:50 по мск, но так как у нас будет ночь, то солнцеворот можно перенести на 21 июня. Для многих магический день, когда день и ночь равны, символизирует период изобилия, роста и плодородия. Наступает время, когда дни самые длинные, природа в полном расцвете, а ночи тёплые и короткие. Многие люди связывают летнее солнцестояние с возрождением и жизненной энергией.

Какая энергетика у 21 июня, когда день и ночь станут равными

Что особенного в 21 июня, когда день и ночь окажутся равны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evgenii

Летнее солнцестояние считается временем повышенной энергии и возможности для духовного развития. Многие люди проводят медитации и ритуалы в это время для укрепления своей связи с природой и космосом. Нередко в практиках используется огонь: зажигают свечи, костры, камины.

21 июня — отличное время для заботы о растениях, саде или огороде. Так как энергетика дня летнего солнцестояния ассоциируется с теплом, изобилием, солнцем и природой, это хорошее время для посадки новых растений, ухода за ними и просто наслаждения природой.

Как летнее солнцестояние отразится на знаках зодиака

День солнцестояния 21 июня и гороскоп: знаки зодиака и солнцеворот. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

День летнего солнцестояния 21 июня окажет положительное влияние на определённые знаки зодиака, вдохновляя их на новые начинания и решение проблем. И вот кому особенно повезёт в этот период.

Знак зодиака Овен

День летнего солнцестояния подарит Овнам дополнительную энергию и решимость. Они могут воспользоваться этим временем, чтобы начать новые проекты или инициировать изменения в своей жизни.

Знак зодиака Лев

Люди, кто по гороскопу Львы, смогут обнаружить в себе ещё больше уверенности и творческой энергии во время летнего солнцестояния 21 июня. Это подтолкнёт их выйти за пределы привычного и начать работу над своими амбициозными проектами.

Знак зодиака Стрелец

Как день солнцестояния отразится на всех знаках зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski, © Freepik

День летнего солнцестояния поможет Стрельцам обрести ясность ума. Люди поймут, что тянуло их всё это время назад. А на холодную голову получится найти решения для давно возникших проблем.

Знак зодиака Водолей

В день летнего солнцестояния 21 июня Водолеи откроют для себя новые перспективы. Это отличное время, чтобы начать работу над социальными проектами или найти нестандартные решения для сложных задач.

Традиции и обряды на день летнего солнцестояния 21 июня

Приметы и обряды на день летнего солнцестояния 2024 года: что нужно делать 21 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Также во время солнцеворота — как ещё называют солнцестояние — принято обращать внимание на природу, животных и даже людей. Потому как существуют древние поверья, и, если их найти, те гарантируют людям счастье и удачу.

Во время солнцестояния нужно было собирать ранним утром росу — если её правильным образом заговорить, она помогала сохранить молодость и красоту.

Также в день солнцеворота 21 июня обязательно нужно окунуться в воду. Предки считали, что это убережёт от болезней и подарит процветание, ведь вода в день солнцестояния заряжена особой энергетикой.

Также существовали приметы, связанные с солнцем, — если в день солнцеворота 21 июня светило заволочёт тучами, то будет плохой урожай и чёрная полоса.

Во времена древней Руси именно в эту ночь праздновали Ивана Купалу. Поэтому некоторые приметы праздника распространяются и на день солнцестояния.

Чтобы на весь следующий год обеспечить себя достатком, нужно положить под дом монетку.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2024 года

Запреты на солнцеворот: что делать в солнцестояние нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Существует ряд правил и ограничений на день летнего солнцестояния, который в 2024 году приходится на 21 июня. Вот некоторые из запретов и предостережений, что нельзя делать в день солнцеворота: Нельзя спать на открытом воздухе. Считается, что ночь перед и после летнего солнцестояния является особым временем и спать на открытом воздухе не стоит, а то злые духи смогут испортить вам жизнь и подпортить здоровье. Не играться с огнём, а относиться к нему серьёзно. В связи с тем что летнее солнцестояние часто ассоциируется с огнём и солнцем, использование пламени без необходимости в силах привлечь несчастье. Нельзя ругаться, ссориться 21 июня, в день солнцеворота, чтобы не привлечь негативную энергию. Нельзя рубить деревья и уничтожать растения. В день солнцеворота природа обладает особой силой, поэтому лучше не уничтожать её. Во время солнцестояния 21 июня нельзя проводить время в одиночестве. Лучше находиться в окружении других людей, чтобы избежать тоски, негатива и плохой энергии.

Почему предки использовали огонь на солнцестояние

Сила огня: какие ритуалы с кострами проводили предки в день солнцестояния? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

За время существования праздника солнцестояния (а это не одна тысяча лет) он оброс множеством ритуалов, главные из которых были связаны со стихией огня. Надо иметь в виду, что для наших предков проявлением этой стихии был костёр. Как рассказывает Life.ru экстрасенс Кристина Ольховая, традиция приносить огонь в дом, зажигая свечи, печи или камины, появилась намного позже. Поэтому и ритуалы летнего солнцестояния связаны с костром.

Огонь — это энергия в чистом виде. Именно она отвечает за проявление лидерских качеств, харизмы, способности действовать. Огонь укрепляет личные границы человека, развивает в нём логику и рациональность. Кристина Ольховая Экстрасенс

Но ещё одно важнейшее качество огня, как продолжает эзотерик, — это синхронизация с настоящим временем, возможность жить здесь и сейчас, находиться в нужном месте в нужное время. Через огонь можно отпустить обиды прошлого и беспокойство о будущем, сосредоточившись только на настоящем. Для современного человека это невероятно важно.

Какой обряд с огнём прогонит болезни и поможет отпустить прошлое

Как избавиться от болезней и несчастий: ритуалы на день солнцестояния 21 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dawid K Photography

Для ритуала кормления костра потребуется, собственно, сам костёр. Это не должен быть костёр на готовых углях. Для того чтобы подчеркнуть особый статус этого пламени, его необходимо разжечь на настоящих дровах. "Лучше берёзовых или дубовых", — подчёркивает экстрасенс. Наши предки зажигали ритуальные костры от факелов, но, если у вас такой возможности нет, подойдут и обычные спички. Самое главное условие — в этом костре не должно быть никакого мусора, его пламя должно быть чистым. Когда пламя достаточно разгорится, можно приступать к обряду кормления.

Для этого в костёр выливают стакан молока или кидают небольшой кусок свежего сырого мяса. После можно задать вопросы, которые глубоко волнуют вас, и попытаться рассмотреть ответы на них в игре пламени. Кристина Ольховая Экстрасенс

Если сразу рассмотреть что-то сложно, можно сделать снимки пламени в момент, когда вы задаёте вопрос, чтобы потом проанализировать их и попытаться найти ответы, советует эксперт.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

Если территория позволяет, можно разжечь ещё один костёр — костёр для мусора и грязи. Этот костёр устраивается по тем же правилам, но его огонь будет не давать, а забирать. "В этом костре можно сжечь по одной вещи с каждой части тела — старую шапку, футболку, бельё, носки и т.д. Таким образом, можно не только избавиться от старого, но и "потушить" через пламя костра некоторые болезни, главным образом связанные с отёками, или болезни крови", — рассказывает экстрасенс.

Сжечь можно не только болезнь, но и любой негатив. Если у вас осталась вещь, которая вызывает у вас негативные ассоциации, её можно кинуть в костёр. Кристина Ольховая Экстрасенс

После завершения ритуала возле костра надо оставить дары. Это может быть хлеб, например пирожки, сладости, стакан молока, букет из целебных трав или цветов — маков, ромашек, люпинов, зверобоя, иван-чая, эхинацеи, лаванды.