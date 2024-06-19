"Прекрасный, торжественный, красивый": Политолог раскрыл положительные итоги визита Путина в КНДР

Рабочий визит президента России Владимира Путина в КНДР был красивым, продуктивным и оставил положительное впечатление. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Путин попрощался с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Прекрасный, торжественный, красивый визит. Красивый, как и всё в стране утренней свежести. [Стоит обратить внимание на] довольно положительные итоги рабочего визита президента России во главе большой делегации членов правительства, титанов отечественного бизнеса", — отметил он.

Политолог напомнил, что Путин совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал новую редакцию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как указал эксперт, международные отношения претерпели серьёзные изменения, что требовало внесения изменений в важный основополагающий документ с соседним государством.

Кроме того, подписан и ряд других соглашений, касающихся строительства пограничного автомобильного моста, сотрудничества в сфере здравоохранения, медобразования и науки. По словам Мартынова, это говорит об укреплении позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он подчеркнул, что Северная Корея — давний партнёр России, с Пхеньяном у Москвы выстроены прекрасные взаимовыгодные партнёрские отношения.

"Есть масса нюансов, связанных с особым положением Пхеньяна, — Северная Корея находится под ооновскими санкциями. Я предполагаю, непублично речь об этом тоже шла на переговорах. Многие вещи мы теперь будем пересматривать, в том числе и в двусторонних отношениях с разными странами", — отметил собеседник Life.ru.