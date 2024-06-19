"Прекрасный, торжественный, красивый": Политолог раскрыл положительные итоги визита Путина в КНДР
Политолог Мартынов: Рабочий визит Путина в КНДР имеет положительные итоги
Лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Рабочий визит президента России Владимира Путина в КНДР был красивым, продуктивным и оставил положительное впечатление. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Путин попрощался с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Прекрасный, торжественный, красивый визит. Красивый, как и всё в стране утренней свежести. [Стоит обратить внимание на] довольно положительные итоги рабочего визита президента России во главе большой делегации членов правительства, титанов отечественного бизнеса", — отметил он.
Политолог напомнил, что Путин совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал новую редакцию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как указал эксперт, международные отношения претерпели серьёзные изменения, что требовало внесения изменений в важный основополагающий документ с соседним государством.
Кроме того, подписан и ряд других соглашений, касающихся строительства пограничного автомобильного моста, сотрудничества в сфере здравоохранения, медобразования и науки. По словам Мартынова, это говорит об укреплении позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он подчеркнул, что Северная Корея — давний партнёр России, с Пхеньяном у Москвы выстроены прекрасные взаимовыгодные партнёрские отношения.
"Есть масса нюансов, связанных с особым положением Пхеньяна, — Северная Корея находится под ооновскими санкциями. Я предполагаю, непублично речь об этом тоже шла на переговорах. Многие вещи мы теперь будем пересматривать, в том числе и в двусторонних отношениях с разными странами", — отметил собеседник Life.ru.
Политолог напомнил о довольно протяжённой общей границе между странами и добавил, что у РФ с КНДР идёт достаточно бурное сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Кроме того, активно развивается сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма.
Как сообщал Life.ru, официально визит Путина в КНДР начался с красивой церемонии на городской площади, где жители Северной Кореи приветствовали лидеров двух стран с цветами в руках. Затем прошли переговоры в расширенном составе, а ещё главы государств пообщались с глазу на глаз более двух часов. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Этот документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон. Ким Чен Ын тепло высказался о России, назвав страну соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. Перед отъездом лидер РФ также посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. Сейчас Путин уже улетел из Северной Кореи, до трапа самолёта его лично по красной дорожке проводил председатель Ким Чен Ын, на прощание они обнялись и пожали друг другу руки.