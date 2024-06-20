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19 июня, 22:09

Стало известно о пятом погибшем россиянине во время хаджа в Саудовскую Аравию

РИА "Новости": Во время хаджа в Саудовскую Аравию умерло пять россиян

Паломники в Мекке. Обложка © X / MahalaxmiRaman

Паломники в Мекке. Обложка © X / MahalaxmiRaman

Во время хаджа в Саудовскую Аравию умерло пять граждан России. Четверо из них уроженцы Дагестана, один — из столицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"К сожалению, не обошлось без потерь: по последним данным, во время совершения хаджа умерло четыре человека из Дагестана, один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы", — рассказал источник.

Одним из зарегистрированных паломников оказался уроженец Дагестана 1955 года рождения, который умер от сердечной недостаточности. Две женщины 1955 и 1956 года рождения зарегистрированы не были, они скончались из-за вынужденного перехода на несколько десятков километров. Причина смерти четвёртого верующего из Дагестана неизвестна, о пятом источник подробностей не привёл.

Названа самая частая причина смерти во время ежегодного хаджа в Саудовскую Аравию
Названа самая частая причина смерти во время ежегодного хаджа в Саудовскую Аравию

Напомним, что по меньшей мере 577 человек скончались в Мекке во время хаджа. Как минимум 323 из умерших были египтянами, и только один из них скончался из-за давки, остальные — по причинам, связанным с жарой. В числе жертв есть россияне.

Оксана Попова
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