Стало известно о пятом погибшем россиянине во время хаджа в Саудовскую Аравию

Во время хаджа в Саудовскую Аравию умерло пять граждан России. Четверо из них уроженцы Дагестана, один — из столицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"К сожалению, не обошлось без потерь: по последним данным, во время совершения хаджа умерло четыре человека из Дагестана, один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы", — рассказал источник.

Одним из зарегистрированных паломников оказался уроженец Дагестана 1955 года рождения, который умер от сердечной недостаточности. Две женщины 1955 и 1956 года рождения зарегистрированы не были, они скончались из-за вынужденного перехода на несколько десятков километров. Причина смерти четвёртого верующего из Дагестана неизвестна, о пятом источник подробностей не привёл.