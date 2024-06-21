В Москве электробусы начали курсировать ещё на девяти маршрутах

В Москве ещё на девяти маршрутах начали курсировать электробусы. Всего на них вышло более 80 экологичных машин. Благодаря этому жители ещё 26 районов столицы могут ещё комфортнее добираться до важных городских объектов, в том числе станций метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД). Электробусы вышли на следующие маршруты:

Метро "Парк Победы" – Метро "Владыкино" (М2);

Метро "Нагорная" – Метро "Ленинский проспект" (№ 317);

Саратовская улица – Метро "Таганская" (№ 74);

Саратовская улица – Улица Головачёва (№ 228);

Саратовская улица – Улица Васильцовский Стан (№ 234);

Саратовская улица – МЦК ЗИЛ (С790);

9-й микрорайон Кожухова – Метро "Лухмановская" (№ 808);

9-й микрорайон Кожухова – Некрасовская улица (№ 849);

9-й микрорайон Кожухова – 17-й квартал Люберецких Полей (№ 855).

Экологичный транспорт в столице обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это значит, что производитель несёт полную ответственность за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет с момента её передачи в парк "Мосгортранса".

С 2022 года Москва получает электробусы улучшенной комплектации, которые отличает ряд преимуществ, например адаптивное освещение салона. Помимо того, передний указатель маршрута в новых электробусах на 18% больше и лучше заметен издали, а электроотопитель салона поддерживает оптимальную температуру, не влияя на окружающую среду. Также запас хода вырос с 40–50 до 80 километров.

Москва стала первым городом в РФ, где появились современные электробусные парки. В ТиНАО в 2022 году открыли крупнейший в Европе дом для электробусов "Красная Пахра". В 2023 году открылся второй парк — "Митино" — на северо-западе города. Благодаря этому современные машины начали движение по 12 направлениям в 15 районах столицы и двух подмосковных городах. А в конце 2023 года заработал и третий парк — "Салтыковка" — в районе Новокосино на востоке города. Этот дом для электробусов оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники. Площадь участка составляет примерно три гектара. После открытия электробусного парка "Салтыковка" улучшилась транспортная ситуация на востоке и юго-востоке столицы.