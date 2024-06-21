В Москве построят ещё 21 поликлинику до конца 2027 года

В Москве с 2011 года построили 81 поликлинику, до конца 2027 года планируется построить ещё 21. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, большинство из построенных поликлиник (44 здания) были возведены за счёт города, остальные — на внебюджетные средства. За счёт инвесторов построят ещё пять медицинских учреждений. В 2024 году первых пациентов приняли три новые городские поликлиники: две детско-взрослых на Автозаводской и Ленской улицах, а также детская на Лебедянской улице.

Строительство поликлиник сейчас ведётся по новому московскому стандарту. В них достаточное число врачей самых необходимых специальностей, используются современное оборудование и передовые цифровые технологии. Пациенты имеют доступ к электронной медицинской карте, таким образом они могут видеть результаты анализов и исследований. Помимо того, новые поликлиники отличает удобное расположение кабинетов и зонирование помещений. Также в московских медучреждениях есть все условия для маломобильных пациентов — удобная навигация, благоустроенные территории и внимательное, отзывчивое отношение со стороны персонала.

В столице не только строят новые поликлиники, но и реконструируют уже имеющиеся. В настоящее время специалисты приводят в порядок около 100 медучреждений. Все поликлиники будут обновлены в соответствии с новым московским стандартом. Первые из них откроются для приёма пациентов после 1 июля. В ходе реконструкции специалисты обустраивают новые фасады, меняют инженерные коммуникации, стяжку пола, лифты, системы кондиционирования и вентиляции, дверные и оконные блоки. В результате будет обустроена безбарьерная среда для маломобильных пациентов. Также благодаря отдельному входу через фильтр-бокс удастся разделить потоки здоровых и заболевших посетителей, тем самым предупредив распространение инфекций.