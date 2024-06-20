Договор между Россией и КНДР носит бессрочный характер

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, заключённый между Россией и КНДР, предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения и носит бессрочный характер. По информации ЦТАК, такие положения содержат статьи документа.

"В случае если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в её распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и КНДР, Уставом ООН", — приводит агентство выдержку из статьи.