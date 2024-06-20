Договор между Россией и КНДР носит бессрочный характер
ЦТАК: Договор РФ и КНДР носит бессрочный характер
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, заключённый между Россией и КНДР, предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения и носит бессрочный характер. По информации ЦТАК, такие положения содержат статьи документа.
"В случае если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в её распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и КНДР, Уставом ООН", — приводит агентство выдержку из статьи.
Также в договоре указано, что стороны условились активизировать сотрудничество в области СМИ и информационных технологий, направленное на противодействие недостоверной информации и провокациям. Стоит отметить, что подписанный документ носит бессрочный характер. Если одна из сторон решит его расторгнуть, то она должна будет уведомить другую в письменном виде.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин посетил КНДР. В рамках визита прошли переговоры в расширенном составе, также глава государства и лидер Северной Кореи пообщались с глазу на глаз. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По словам Путина, документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.