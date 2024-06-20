Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР — орден Ким Ир Сена

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что считает большой славой вручение ордена Ким Ир Сена — высшего ордена КНДР — товарищу Владимиру Путину в знак выражения безграничного уважения и доверия нашего правительства и народа к нему, имеющему особые заслуги в развитии отношений между двумя странами — КНДР и РФ", — сообщает ЦТАК.