Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР — орден Ким Ир Сена
Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР — орден Ким Ир Сена в ходе его визита в Северную Корею. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Российский лидер Владимир Путин удостоен высшей государственной награды Северной Кореи — орденом Ким Ир Сена. Торжественная церемония вручения награды состоялась в ходе визита президента РФ в КНДР.
По информации ЦТАК, орден главе государства лично вручил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что считает большой славой вручение ордена Ким Ир Сена — высшего ордена КНДР — товарищу Владимиру Путину в знак выражения безграничного уважения и доверия нашего правительства и народа к нему, имеющему особые заслуги в развитии отношений между двумя странами — КНДР и РФ", — сообщает ЦТАК.
Напомним, что Путин посетил КНДР накануне. Визит начался с церемонии на городской площади, где жители Северной Кореи приветствовали двух лидеров с цветами в руках. Затем состоялись переговоры в расширенном составе, также главы государств пообщались с глазу на глаз. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Ким Чен Ын тепло высказался о РФ, назвав страну соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. Перед отъездом лидер РФ также посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. До трапа самолёта его лично по красной дорожке проводил председатель Ким Чен Ын, на прощание они обнялись и пожали друг другу руки.