Брат и сестра погибли во время пожара в Архангельской области
МЧС России: Девушка и подросток погибли во время пожара в Архангельской области
В Архангельской области в результате пожара в частном доме погибли 20-летняя девушка и её 11-летний брат. Об этом сообщили в МЧС России.
В Архангельской области на пожаре погибли брат с сестрой. Видео © Telegram / МЧС России
"Трагедия случилась ночью в городе Каргополе. Из частного жилого дома смогли самостоятельно спастись только родители, они госпитализированы. Тела 11-летнего мальчика и 20-летней девушки обнаружили пожарные", — рассказали в ведомстве.
Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров, в тушении принимали участие 12 специалистов. Причина пожара неизвестна.
Ранее в Архангельске трое первоклассников нашли во дворе подушку и подожгли её в подвале жилой двухэтажки. Огонь достаточно быстро распространился по деревянному строению, однако жильцов удалось спасти.
Telegram / МЧС России