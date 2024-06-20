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20 июня, 03:42

Брат и сестра погибли во время пожара в Архангельской области

МЧС России: Девушка и подросток погибли во время пожара в Архангельской области

В Архангельской области в результате пожара в частном доме погибли 20-летняя девушка и её 11-летний брат. Об этом сообщили в МЧС России.

В Архангельской области на пожаре погибли брат с сестрой. Видео © Telegram / МЧС России

"Трагедия случилась ночью в городе Каргополе. Из частного жилого дома смогли самостоятельно спастись только родители, они госпитализированы. Тела 11-летнего мальчика и 20-летней девушки обнаружили пожарные", — рассказали в ведомстве.

Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров, в тушении принимали участие 12 специалистов. Причина пожара неизвестна.

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Ранее в Архангельске трое первоклассников нашли во дворе подушку и подожгли её в подвале жилой двухэтажки. Огонь достаточно быстро распространился по деревянному строению, однако жильцов удалось спасти.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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