Экс-работников центра "Вектор" в Новосибирске задержали по подозрению в хищениях

"Установлено, что уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III–IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре "Вектор", — сообщили в пресс-службе.

Собирать опасные отходы должны были ИП, которые оформлялись на родственников подозреваемого. На деле же работы велись сотрудниками центра, а оплата с 2013-го по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его близких. Кроме того, бывший начальник участка научного центра подозревается в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. В соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки подозревается его жена. Она также является экс-сотрудницей центра "Вектор". Следствие установило, что на неё было оформлено одно из ИП. Оба подозреваемых задержаны, против них возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере".