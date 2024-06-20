О чём договорились Россия и Вьетнам во время визита Владимира Путина По итогам визита главы России во Вьетнам подписано 15 документов, расширяющих взаимодействие наших стран. Кроме того, обозначен и военно-политический вектор сотрудничества: Москва и Ханой не будут вступать в союзы с третьими странами в ущерб друг другу. 20 июня, 15:00 О чём договорились Россия и Вьетнам во время визита Владимира Путина. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

После визита в Северную Корею президент России отправился в Социалистическую Республику Вьетнам, где провёл переговоры с генеральным секретарём Центрального комитета местной Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом и президентом То Ламом. По итогам встречи было подписано совместное заявление.

Торговля

В документе говорится, что есть потребность наращивания взаимных инвестиций в самые разные области. По этому вопросу будет работать совместная рабочая группа. Особое внимание было уделено нефтегазовой сфере. Будут реализованы проекты по созданию объектов электрогенерации. Также модернизируются уже имеющиеся. Между странами растёт товарооборот.

— По итогам прошлого года товарооборот прибавил 8%, и в текущем году рост продолжился: в первом квартале — более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Хотел бы в этом контексте упомянуть о тех осязаемых выгодах для наших друзей, которые приносит реализация Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, — заявил российский президент.

Глава государства напомнил, что страны переходят на национальные валюты при взаиморасчётах. Будет наращивание и поставок продуктов питания. Внимание уделят транспортному коридору Владивосток – Хошимин.

Внешняя и внутренняя политика

Стороны заявили о необходимости создания независимого государства Палестина в границах 1967 года. Не обошлось и без украинского кризиса. Вьетнам готов подключиться к поиску мирного решения конфликта.

Президенты Владимир Путин и То Лам. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Вместе с этим стороны будут развивать сотрудничество по линии правительства и законодательных органов власти. Также вьетнамские власти положительно отозвались о выборах, прошедших в марте 2024 года в России, и осудили теракт в "Крокусе". В свою очередь Владимир Путин напомнил о том пути, который прошёл Вьетнам.

— Хочу особо подчеркнуть, что в России всегда вызывали искреннее уважение мужество, стойкость, героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость, а также трудолюбие вьетнамского народа, который с честью прошёл через тяжелейшие испытания, защитил независимость и свободу своего Отечества, свою яркую культуру и богатое историческое наследие, — сказал российский лидер.

Наука

Россия займётся строительством центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. Он будет проводить медицинские исследования. Будет развиваться и образование. Российские вузы будут готовить вьетнамских атомщиков. Подписано отдельное соглашение о сотрудничестве в области высшего образования. В Ханое может появиться центр изучения русского языка.

Россия будет создавать во Вьетнаме научный центр по ядерным исследованиям, связанный с медициной. Видео © Telegram / Срочно, Сейчас

Вьетнамские граждане уже обучаются в России. Встречу с выпускниками российских вузов провёл президент России.

Как бы ни пытались американские власти запугать Вьетнам по поводу визита российского лидера, встречи состоялись, а сотрудничество будет более крепким. Ханой видит в Москве защитника и надёжного партнёра, а слова президента тому подтверждение.

— Мы твёрдо настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом, которое остаётся в числе приоритетных направлений российской внешней политики, — отметил Владимир Путин.

Авторы Даниил Черных