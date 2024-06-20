Путин заявил, что Россия никого не просит о помощи в украинском конфликте

Россия даже не предполагала просить помощи КНДР в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам. Он отметил, что оборонительный договор с республикой не имеет отношения к украинскому конфликту, но его положение о взаимной обороне действует в случае военной агрессии. А киевский режим, напоминает президент, начал агрессию не против России, а против признанных нами Донецкой и Луганской народных республик.