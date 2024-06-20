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20 июня, 16:11

Путин заявил, что Россия никого не просит о помощи в украинском конфликте

Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Россия даже не предполагала просить помощи КНДР в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам. Он отметил, что оборонительный договор с республикой не имеет отношения к украинскому конфликту, но его положение о взаимной обороне действует в случае военной агрессии. А киевский режим, напоминает президент, начал агрессию не против России, а против признанных нами Донецкой и Луганской народных республик.

"По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал", — заключил глава государства.

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Напомним, что по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Этот документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон, объяснил Путин. Ким Чен Ын тепло высказался о России, назвав страну соратником КНДР, а Путина — дорогим другом.

Марина Калегина
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