Европейский поезд встал на рельсы войны, что может новый наземный дрон РФ "Импульс-М": Мировые новости 21 июня Реакция на визиты президента России в Азию продолжается, соседи КНДР заявляют, что это повлияет на боевые действия на Украине, США решили перераспределить производство ПВО в пользу Киева, что это означает для РФ — в материале Life.ru. 21 июня, 11:38 Мировые новости 21 июня на Life.ru. Обложка © Пресс-служба ГК "Ростех"

Визит Владимира Путина в КНДР серьёзно изменил обстановку на Корейском полуострове. Явная демонстрация союзнических отношений с Северной Кореей вызвала предсказуемую реакцию южан. В крупнейшем информационном агентстве Южной Кореи Yonhap появился материал с информацией, что в администрации корейского президента теперь рассматривают вопрос о предоставлении Украине 155-мм снарядов, систем ПВО и другого летального оружия. Кроме того, корейцы пригрозили вызвать российского посла, чтобы высказать ему претензии.

Вероятно, подобные угрозы из Сеула могут оказаться риторикой, за которой скрывается желание выторговать более выгодные условия в дипломатической игре. В любом случае, военное сотрудничество России и КНДР принесёт Москве больше выгодных контрактов, нежели Украине — взаимодействие с Южной Кореей. Объёмы производства северокорейского ВПК колоссальны, а запрос на товары массового потребления и сельхозпродукцию огромен. Для России эта ситуация похожа на поговорку, согласно которой можно менять "масло на пушки".

Тема передачи украинцам именно 155-мм снарядов также неслучайна. Европейские страны, например, экстренно наращивают производство снарядов в этом калибре. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что получил рекордный в новейшей истории заказ на поставку 155-мм боеприпасов ценой до 8,5 млрд евро. Всё это лишний раз подтверждает наличие "снарядного голода" у ВСУ. Боеприпасы для советских артсистем Украине уже больше никто не поставит, так как у всего мира, кроме России и её союзников, они практически закончились.

Поставки "Патриотов" для Украины

Испытание авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК. Фото © Telegram / fighter_bomber

В последнее время обстановка в небе ВСУ не радует. Буквально на днях была испытана отечественная авиабомба ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а общее месячное количество сбрасываемых управляемых бомб, по данным противника, исчисляется тысячами.

Снаряд с УМПК сбрасывается на расстоянии нескольких десятков километров от цели, соответственно, наши самолёты не заходят в зону радиуса ближней ПВО противника (Stinger и аналоги). Теперь в целях противовоздушной обороны ВСУ могут использовать, по большому счёту, только полноценные ракетные комплексы, способные поразить цель на удалении десятков километров.

В рамках НАТО речь идёт об американских Patriot и NASAMS, и поэтому США вынуждены почти всё своё производство этих машин перевести в работу на нужды Украины. Накануне Белый дом заявил, что по итогам этого решения поставки ракет другим союзникам придётся "существенно отложить". Ведь иначе ВСУ будут буквально "вбомблены в каменный век" постоянными авиаударами, как это сейчас происходит в Харьковской области. И на Западе это прекрасно понимают.

Новая беспилотная гусеничная платформа "Импульс-М"

"Ростех" впервые показал испытания боевого робота "Импульс-М". Видео © Telegram / rostecru

В ответ на насыщение поля боя дронами ВСУ компания "Гумич" при помощи "Ростеха" разработала "Импульс-М". Судя по кадрам полигонных испытаний, данная платформа способна пересекать практически любое бездорожье. Весит беспилотник 1 тонну, способен нести до 500 кг полезного груза и тянуть за собой ещё 1,5 тонны. Возможно устанавливать на платформу различные боевые модули или использовать её в качестве транспорта.

Система управления включает элементы искусственного интеллекта, что позволяет беспилотнику действовать в автоматическом режиме, в том числе — возвращаться на базу при полной потере связи. По заявлению производителя, уменьшенную версию платформы уже испытали в зоне СВО и получили хорошие отзывы от бойцов.

На фронте платформе найдётся масса применений, в первую очередь из-за насыщения поля боя БПЛА. Подвозить боеприпасы к передовой на обычной машине становится уже слишком опасно — высок риск попасть под удар FPV-камикадзе противника. А "Импульс-М" управляется дистанционно, оператор находится в безопасном месте. Кроме того, он намного меньше, незаметнее машины, и проходимость у него лучше.

Венгрия сошла с военного поезда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / EPA

НАТО готовит миссию на Украине, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом политик исключил участие своей страны в этом проекте.

— Минимальной цели мы достигли: я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия. Машиниста убедить не удалось, и теперь остановить поезд сможет только Трамп, — заявил накануне Орбан.

Военкор Александр Коц напоминает, что решение об этой миссии могут принять уже на июльском саммите НАТО. Ранее в альянсе неоднократно говорили, что не собираются отправлять своих военных на Украину. Судя по всему, Орбан, пользуясь его терминологией, побежал впереди паровоза и обнародовал информацию, которую Брюссель пока что не торопится раскрывать. Венгерский политик предполагает, что НАТО отправит на Украину не только обслуживающий персонал для F-16, но и многонациональный контингент военных инструкторов для обучения ВСУ премудростям современной войны.

Авторы Кирилл Золотарев