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Регион
21 июня, 22:17

Россия и Индия обменяются военными, кораблями и самолётами

Кабмин РФ поддержал проект соглашения с Индией о взаимной отправке военных

Правительство РФ поддержало проект соглашения с Индией, который предусматривает взаимное направление военнослужащих, кораблей и самолётов. Соответствующий документ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Автором инициативы выступило Министерство обороны России. Документ уже получил одобрение в МИД и других федеральных органах исполнительной власти. В тексте соглашения говорится, что "обмен" военными призван создать благоприятные условия для двустороннего сотрудничества между вооружёнными силами государств с целью поддержания мира и стабильности в регионе.

Теперь документ направится на подпись к президенту России. В случае его одобрения соглашение будет действовать пять лет с возможностью дальнейшего продления.

А несколькими днями ранее Россия также заключила Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей. Документ подразумевает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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