Россия и Индия обменяются военными, кораблями и самолётами
Кабмин РФ поддержал проект соглашения с Индией о взаимной отправке военных
Правительство РФ поддержало проект соглашения с Индией, который предусматривает взаимное направление военнослужащих, кораблей и самолётов. Соответствующий документ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Автором инициативы выступило Министерство обороны России. Документ уже получил одобрение в МИД и других федеральных органах исполнительной власти. В тексте соглашения говорится, что "обмен" военными призван создать благоприятные условия для двустороннего сотрудничества между вооружёнными силами государств с целью поддержания мира и стабильности в регионе.
Теперь документ направится на подпись к президенту России. В случае его одобрения соглашение будет действовать пять лет с возможностью дальнейшего продления.
А несколькими днями ранее Россия также заключила Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей. Документ подразумевает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.
VK / Минобороны России