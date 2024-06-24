Капучино с менингитом: Биолог рассказала, какая дичь живёт в офисной кофемашине Эксперт Лялина: В кофемашинах могут жить различные бактерии и дрожжи 24 июня, 05:00 В кофемашинах могут жить как различные бактерии – ацинетобактеры, кокки, бациллы, так и дрожжи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mavo

Кофемашина — это уже привычный аксессуар в офисах, в кафе и даже у нас дома. Порой она работает почти без перерыва. Но задумывался ли кто-нибудь, как часто нужно чистить подобные аппараты? Между тем в кофемашинах могут жить как различные бактерии – ацинетобактеры, кокки, бациллы, так и дрожжи. Об этом читателей Life.ru предупредила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Микробы могут размножаться в различных частях кофемашины, особенно там, где есть влага и остатки кофейной гущи: в резервуарах для воды или молока, кофейном фильтре или капсульной камере, трубопроводах и диспенсерах.

Выросшие в таких местах вредные микроорганизмы оказываются довольно устойчивыми к внешним воздействиям, поскольку могут выживать при 96°C — именно до такой температуры нагреваются детали машины в процессе приготовления кофе. Некоторые из бактерий могут быть опасными для здоровья. Биолог Ирина Лялина.

В гуще, которая остаётся на деталях машины, можно обнаружить энтерококков, вызывающих энтерококковый менингит, который может привести к глухоте, эпилепсии, гидроцефалии, к задержке умственного развития у детей и подростков. Эти микроорганизмы также способны вызвать кишечные расстройства и заболевания мочеполовой системы.

"Чтобы предотвратить размножение бактерий, после приготовления кофе дома не оставляйте воду в резервуаре. Хорошо промывайте резервуар для молока — иначе он станет рассадником бактерий плюс испортит вкусовые качества приготовленного кофе — оно может стать кислым. Регулярно чистите и дезинфицируйте резервуары для жидкостей, кофейный фильтр и другие части кофемашины. Можно использовать специальные чистящие средства, которые убивают бактерии и удаляют загрязнения. В домашних условиях самое надёжное средство — хозяйственное мыло и промывание системы с уксусом или лимонной кислотой", — рекомендует собеседница Life.ru.

По возможности реже пейте кофе, приготовленный в кофемашинах и кофе-автоматах в общественных местах.

Ранее Life.ru сообщал, что микробиологи нашли фекальное вещество в каждой пятой офисной кружке. При этом на около 90% посуды находятся другие опасные микробы, которые обитают на общей кухне.

Авторы Андрей Горяничев