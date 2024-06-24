В Москве построили ещё три конечные станции автобусов и электробусов

В Москве с начала 2024 года построили ещё три здания конечных станций автобусов и электробусов с разворотными площадками. Они расположились в районе Очаково-Матвеевское (Западный административный округ, ЗАО) и поселении Внуковское (Троицкий и Новомосковский административные округа, ТиНАО). В зданиях обустроены системы безопасности, комнаты для приёма пищи, душевые, санузлы и медицинские пункты.

Здание конечной станции во Внуковском для автобусного маршрута № 166 находится вблизи станции Мичуринец четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) и возводилось в рамках строительства Внуковского шоссе. Его общая площадь составляет 400 квадратных метров. Движение по первому участку маршрута (от улицы Самуила Маршака до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково) было открыто в конце 2020 года. Это позволило обеспечить жителям транспортную доступность станции Мичуринец. Здание разделено на две функциональные зоны — общественно-бытовую и техническую. В первой находятся комнаты дежурного персонала технической помощи, предрейсовых медосмотров и отдыха водителей, буфет, столовая, душевые и раздевалки. В технической части расположились индивидуальный тепловой пункт и две электроподстанции.

Строительство новых конечных станций повышает эффективность работы наземного городского транспорта и сокращает время ожидания для пассажиров. Так, например, благодаря им техника начинает движение сразу в нужном районе, ей не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. Помимо того, на огороженной разворотной площадке достаточно места для совершения манёвра и вывода машины на линию. Таким образом, это больше не приходится делать на проезжей части.