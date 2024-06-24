В Москве построят 30 гостиниц по программе комплексного развития территорий

В Москве планируется построить 30 гостиниц на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участках. В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ), 29 из которых предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью более 791 тысячи квадратных метров.

Отели расположатся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров. Больше всего гостиниц планируется возвести на северо-востоке столицы (девять зданий общей площадью 326 тысяч квадратных метров). На юге Москвы появятся пять отелей (163 тысячи квадратов), столько же возведут на востоке (85 тысяч квадратов).

Строительство одной из крупнейших гостиниц намечено в районе Ростокино. На участке площадью пять гектаров там возведут деловой квартал с гостиничным комплексом на тысячу номеров общей площадью 72,1 тысячи квадратов. Один из самых компактных объектов (до десяти тысяч квадратов) предусмотрен в проекте решения о КРТ в Южном Бутове.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы — заброшенные промзоны, недостроенные объекты, пустые участки и незастроенные территории превращаются в современные районы, где комфортно и престижно жить, работать и проводить время. Появляется социальная, транспортная, инженерная инфраструктура: жилые комплексы, детсады, школы и больницы, новые спортивные объекты, современные производства, общественные пространства. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведётся по поручению мэра города Сергея Собянина.