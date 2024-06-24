Более 40 указателей для пассажиров появилось в Москве с открытием новых причалов
Обложка © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В Москве в начале июня на первом маршруте речных электрических судов открыли два новых причала — "Парк Фили" и "Береговой". Там появилось свыше 40 указателей и информационных материалов, которые помогут пассажирам быстрее и проще ориентироваться при поездках на электросудах.
Сотрудники транспортного комплекса столицы разработали навигационные стелы со схемой речных маршрутов и цифровые экраны, которые показывают расписание ближайших рейсов. На причалах установлены табло прибытия электросудов, а также указатели с номером швартовочного места. Над выходом находятся информационные табло с названием ближайших мест притяжения — улиц, парков и набережных. А ознакомиться с правилами поездки на электросудах можно благодаря иллюстрациям.
Также специалисты разместили напольные стикеры на станции метро "Филёвский парк", которая является ближайшей к причалу "Парк Фили". С их помощью пассажиры могут легко найти нужный номер выхода. Помимо того, возле станции и причала появились переносные стойки с картой местности и наиболее удобным маршрутом между объектами.
Открытие причалов "Береговой" и "Парк Фили" прошло в Москве 6 июня. Также в тот день состоялся вывод на маршруты новых электросудов "Каменка", "Пахра", "Люблинка" и "Кузнецовка". Данный этап развития речного транспорта позволил продлить маршрут Киевский – Сердце столицы на две остановки и сократить время прохождения судов в два раза. В целом с начала реализации проекта уже 800 тысяч москвичей воспользовались этой услугой, она является одной из самых популярных.
Московские власти занимаются возрождением регулярного речного транспорта, который 32 года тому назад был остановлен в столице. Если вспомнить историю, то у жителей города в своё время он пользовался большой популярностью, потому что река расположена так, что местами можно гораздо быстрее проехать на речном трамвайчике, чем по дорогам. Порой экономия времени доходит до 45 минут. Плюс ко всему вид на столицу с Москвы-реки из трамвайчиков представляет интерес как для горожан, так и для туристов. Повышение качества обслуживания в городском транспорте проводится по поручению мэра столицы Сергея Собянина.