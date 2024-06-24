Более 40 указателей для пассажиров появилось в Москве с открытием новых причалов

В Москве в начале июня на первом маршруте речных электрических судов открыли два новых причала — "Парк Фили" и "Береговой". Там появилось свыше 40 указателей и информационных материалов, которые помогут пассажирам быстрее и проще ориентироваться при поездках на электросудах.

Сотрудники транспортного комплекса столицы разработали навигационные стелы со схемой речных маршрутов и цифровые экраны, которые показывают расписание ближайших рейсов. На причалах установлены табло прибытия электросудов, а также указатели с номером швартовочного места. Над выходом находятся информационные табло с названием ближайших мест притяжения — улиц, парков и набережных. А ознакомиться с правилами поездки на электросудах можно благодаря иллюстрациям.

Также специалисты разместили напольные стикеры на станции метро "Филёвский парк", которая является ближайшей к причалу "Парк Фили". С их помощью пассажиры могут легко найти нужный номер выхода. Помимо того, возле станции и причала появились переносные стойки с картой местности и наиболее удобным маршрутом между объектами.

Открытие причалов "Береговой" и "Парк Фили" прошло в Москве 6 июня. Также в тот день состоялся вывод на маршруты новых электросудов "Каменка", "Пахра", "Люблинка" и "Кузнецовка". Данный этап развития речного транспорта позволил продлить маршрут Киевский – Сердце столицы на две остановки и сократить время прохождения судов в два раза. В целом с начала реализации проекта уже 800 тысяч москвичей воспользовались этой услугой, она является одной из самых популярных.