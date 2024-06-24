Поток зарубежных туристов в Москву увеличился на 40%

С января по март 2024 года Москву посетило полмиллиона иностранных путешественников. Это на 40% больше, чем годом ранее. Лидером оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам. Оттуда в столицу прибыло 56% туристов от общего количества.

Высокими темпами растёт и число прибывающих в Москву с Ближнего Востока. Турпоток оттуда достиг значений рекордного 2019 года. Это важное направление для столичной туристической индустрии, так как путешественники из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других стран региона выбирают четырёх- и пятизвёздочные гостиницы, а их пребывание отличается большим чеком.

В 2023 году Москву посетило 2,3 миллиона иностранцев, что на 30% больше, чем в 2022-м. Лидерами по количеству гостей стали Китай, Турция, Индия и Иран. Рекорды по числу прибывших побили ОАЭ, Кувейт и Катар. При выборе города зарубежные путешественники ориентировались на рекомендации знакомых и информацию из социальных сетей. Треть туристов приезжали в одиночку, а ещё столько же — в паре. В среднем продолжительность поездки составила десять дней.