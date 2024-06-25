Что нужно взять с собой в поездку на машине: необходимый список для путешествия Life.ru подготовил список, что необходимо иметь с собой во время автопутешествия. 24 июня, 21:31 Life.ru подготовил список, что необходимо иметь при себе во время путешествия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Лето – время автомобильных путешествий, когда хочется бросить всё, сесть за руль и отправиться в Крым, на Кавказ, на Камчатку, к Байкалу. Именно в такие моменты понимаешь, сколько прекрасных мест для отдыха есть в нашей необъятной Родине! Особое удовольствие доставляет сама автомобильная дорога (если она в хорошем состоянии и нет пробок), когда можно остановиться и переночевать в любом мотеле, заехать в небольшой городок и познакомиться с его историей.

Без чего не обойтись в путешествии на машине

Аптечка

Аптечка со свежими лекарствами и так должна быть в каждом автомобиле. Дальняя поездка — отличный повод найти её и заглянуть внутрь, обновить просроченные лекарства, а также добавить туда то, что вы обычно принимаете, например, от аллергии. В аптечке обязательно должны находиться следующие лекарства:

Йод/зелёнка

Жаропонижающие

Средство от пищевого отравления

Средство от запора

Обезболивающие.

Обязательно возьмите с собой стерильный бинт и лейкопластырь. Не забывайте про насекомых! Возьмите с собой репеллент от комаров и клещей.

Документы

Не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие личность, самый главный из которых — паспорт. Также не забудьте водительское удостоверение и страховой полис ОСАГО на автомобиль. Не забудьте взять страховой полис ОМС, он пригодится для обращения за медицинской помощью.

Насос для подкачки шин

Этот агрегат и так должен жить в багажнике автомобиля рядом с инструментами для замены колеса и быть в рабочем состоянии. Насос ещё может накачать мяч, колёса для велосипеда, резиновую лодку или надувной матрас. Очень полезная штука!

То, что может не пригодиться, но стоит взять

Термос пригодится не только в дороге, но и в походе, его удобно взять с собой практически везде. Фото © Freepik

Если вы едете в незнакомую местность и не знаете, есть ли там поблизости магазины и что в них продают, вам могут пригодиться ещё несколько вещей. Итак!

Средства гигиены

Не нужно брать набор шампуней, гелей для душа, скрабов и так далее. Лучше обойтись тем, чем обычно пользуетесь каждый день, рассчитывая объём на тот промежуток времени, который планируете находиться вдали от цивилизации. Если ваш путь лежит к морю или другому водоёму, стоит захватить всё необходимое для купания и загара.

Фонарик

Он не только пригодится, чтобы найти что-то в темноте, но и поможет с мелким ремонтом автомобиля в дороге в тёмное время суток. Лучше иметь фонарик, который можно зарядить. Покупайте фонарь, который имеет в том числе красный фильтр и может мигать. Такой пригодится на тёмной трассе.

Палатка

Может случиться так, что придётся переночевать на природе, даже если вы не планируете проводить там весь отдых. Маленькая компактная палатка избавит вас от необходимости спать в машине. К палатке можно взять коврик для йоги или надувной матрас. Будет отличный мягкий пол.

Кипятильник и термос

Заварить себе кружечку кофе или чая можно прямо в дороге, используя маленький кипятильник. Термос пригодится не только в дороге, но и в походе, его удобно взять с собой практически везде.

Тёплые вещи

Погода бывает непредсказуема, и, даже если вы едете на юг, проливной дождь может достать вас и там. Ветровка с капюшоном, походные штаны, свитер или термобельё могут пригодиться именно в такой ситуации. Если вы отправляетесь в незнакомый лес, рекомендуем взять с собой защитную одежду против клещей.

Что может оказаться лишним и занимать место

Что может оказаться лишним и занимать место в машине во время путешествия. Фото © Freepik

Зачастую бывает так, что, собираясь в дорогу, мы берём с собой множество лишних вещей, которые занимают место в сумке и автомобиле.

Бытовые приборы вроде фена (которые есть в отелях)

Помимо фена сюда же относятся другие электроприборы. Электрические чайники, кофемашины, утюг или парогенератор вам точно не пригодятся.

Много еды

Мамы или бабушки любят запасать еду впрок, в результате чего в машине практически не остаётся места! В этот момент никто не задумывается, что, скорее всего, еда эта испортится. Возьмите ограниченное количество провианта, то, что необходимо для пикника. Остальное можно купить уже в дороге или по приезде к месту отдыха.

Лишняя одежда

Большое количество одежды вам ни к чему. Скорее всего, смокинг и вечернее платье в путешествии не пригодятся. Разнообразие тёплых вещей опять-таки занимает место в салоне и багажнике. Миллион футболок, шорт тоже ни к чему. Ориентируйтесь на два сменных комплекта одежды.

Что взять, если вы едете с ребёнком

Если ребёнок маленький, необходимо предусмотреть средства по уходу за малышом, детское питание и игрушки: вода;

детская бутылочка для малышей, спортивная бутылочка или поильник. Для детей постарше можно и трубочку;

бутылка — умыться и помыть руки;

еда;

если совсем кроха, то лучшее питание — мамино молоко. Если ребёнку до 2 лет, его удобно кормить в дороге детским питанием (мясо-овощи в баночке, фруктовые пюре в мягкой упаковке, печенье, детская каша быстрого приготовления);

вымытые фрукты;

ложка и пластмассовая тарелка с крышкой для каши;

термос (наполнять можно будет на заправке или в кафе);

аптечка (препараты от температуры, живота, зелёнка, йод (удобно в карандаше), бинты, пластыри от укачивания (у нас были браслеты от укачивания);

маленькое полотенце;

сменная и тёплая одежда, шапочка;

влажные и сухие салфетки, детский крем;

памперсы или горшок;

3–4 пелёнки;

клеёнка, 3–4 разовые клеёнки для малышей;

одеяльце или плед;

шторы на окна от яркого солнышка и лишних глаз;

для детей постарше — больше игрушек, планшет с играми или телефон.

Что взять, если вы едете с животными

Если вы едете в путешествие с любимым котиком, не забудьте переноску. Фото © Freepik

Если вы едете в путешествие с любимым котиком, не забудьте переноску. Она не должна быть маленькой. Кроме того, переноску лучше купить заранее, чтобы котейка привыкла находиться внутри в тепле и безопасности. Тогда в дороге животное не будет переживать.

Не забудьте любимый корм и воду, а также наполнитель для туалета. Для собаки, если она маленькая, тоже желательно взять переноску. Но если собака нормально реагирует на автомобильную поездку, то переноска может и не понадобиться. Не забудьте ошейник, поводок, намордник, если собака большая. Игрушки для собаки также необходимы, как и для ребёнка!

Подготовка машины к путешествию

Заправляйтесь на АЗС крупных компаний. Даже в глубинке на таких АЗС разливается топливо хорошего качества. И, наоборот, использование неизвестного топлива может привести к неисправности автомобиля, что особенно неприятно в дальнем путешествии.

Возьмите с собой моторное масло на долив (в случае необходимости), тормозную жидкость, антифриз. Обратите внимание, что антифриз должен быть таким же, какой залит у вас в системе.

Проверьте запасное колесо или докатку. Убедитесь, что на нём стоит летняя шина.

Не забудьте взять омывайку для стёкол.

Перед длительным автомобильным путешествием обязательно нужно заехать в автосервис на диагностику и проверить состояние ходовой системы, рулевого управления, тормозов, работу двигателя и электроники. Не стоит начинать поездку в случае, если какие-то агрегаты требуют замены. Сначала устраните неисправность, а потом готовьтесь к путешествию.

Авторы Андрей Боярко