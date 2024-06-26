Единение с природой, спорт и прогулки: Москвичам рассказали, чем можно заняться в уникальном парке "Яуза"

Московский парк "Яуза" за восемь лет стал одной из самых больших и современных экологических зон на реке, где человек может почувствовать единение с природой. Там можно как просто подышать свежим воздухом и понаблюдать за животными, так и заняться спортом.

"Яуза" почти сформирована и станет крупнейшим парком в Европе, его площадь составляет около 400 гектаров. По территории парка москвичи могут проехать на велосипеде и самокате через десять районов благодаря множественным переходам под автомагистралями и мостикам через реку, при этом любуясь природой и не выходя на шумные улицы.

Главный архитектор проекта Кирилл Теслер вместе с командой начал изучать территорию будущей зоны отдыха в 2015 году. Тогда на этом месте были заброшенные участки земли, старые постройки и горы строительного мусора, оставшегося ещё с 1970-х, когда возводились спальные районы.

"Опросив жителей окрестностей, мы выяснили, что через парк практически никто не ходит, хотя так люди могли бы вдвое сократить путь до работы или школы. Их смущали бурелом, овраги, поваленные деревья, а с наступлением темноты было дискомфортно из-за недостатка освещения", — отметил архитектор.

В результате специалисты создали специально оборудованные экологические тропы, проходящие вдоль реки практически по всему Северо-Восточному административному округу и соединяющие два берега. В парке появились пять маршрутов: пешеходный, велосипедный, беговой, экологический и историко-культурный (также называемый паломническим, для тех, кто направляется в Свято-Троицкую Сергиеву лавру).

У входа в парк со стороны Северодвинской улицы находится логотип, представляющий собой огромные небесно-голубые буквы, которые образуют название парка. Первая "п" и последняя "а" перетекают в извилистые линии, внутри которых сиденья из деревянных реек. Фирменный логотип парка в виде изгиба реки можно разглядеть на одежде сотрудников и инвентаре зеленой зоны, а также увидеть на архитектурных объектах. Концепция течения воды пронизывает весь парк. Так, например, на окружающем детскую площадку асфальте нарисована голубая волна, а крыши деревянного многофункционального пространства у входа и кафетерия в глубине выполнены в виде изгиба реки.

В парке почти всё состоит из натурального дерева, в том числе скамейки, урны, беседки, шезлонги, павильоны, мостики и даже туалеты. Природе посвящены и арт-инсталляции, например скворечники в виде незабудок, тюльпанов и одуванчиков. Кроме того, пользуясь терминологией видеоигр, можно сказать, что везде спрятаны пасхалки — зашифрованные символы природы, которые с земли выглядят пятнами и линиями. Так, в изгибах памп-трека скрыты изображения птиц и рыб Яузы, сороки и окуня, но разглядеть их можно лишь с верхних этажей ближайших домов.

Фото © Mos.ru / Е. Самарин

Экотропы проложены на сваях и обшиты специальной доской. Они не касаются земли, чтобы не навредить корням растений и различным жучкам. Парк построен таким образом, что никто никому не мешает. Доски на настилах располагаются в два ряда: в одном вертикально, в другом горизонтально. Первой линией пользуются родители с детскими колясками и маломобильные москвичи, а второй все остальные. При этом пешеходные дорожки не пересекаются с велосипедными. Также в "Яузе" есть так называемая босоногая тропа — тропа тактильных ощущений. Она разделена на несколько секторов, в которых рассыпаны гравий, щепа, еловые шишки и песок. Рядом есть лавочка, где можно разуться и дальше пойти пешком.

В деревянном павильоне, похожем на корабль, в скором времени будут проводиться занятия по английскому языку, рисованию, творчеству, пению для пожилых москвичей. Рядом с ним находятся спортивная площадка с тренажёрами разной силовой нагрузки и зиплайн для детей. Посетители не мешают друг другу и сами разбиваются на потоки: ранним утром приходят спортсмены, затем — мамы с детьми, следом — москвичи старшего поколения, а вечером — гуляющие после работы.