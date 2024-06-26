В Москве установят указатели, показывающие путь к 60 объектам здравоохранения

Специалисты городского хозяйства Москвы в текущем году установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 медицинским учреждениям. Среди них 313 информационных полей и 173 указателя.

Работы планируется завершить до конца года. В числе объектов здравоохранения, путь к которым укажут новые таблички, — центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" (Азовская улица, дом 22, строение 1), молочно-раздаточный пункт № 87 (Святоозёрская улица, дом 10), центр лекарственного обеспечения "Аптеки столицы" (Профсоюзная улица, дом 152, корпус 2), а также несколько больниц и поликлиник. Установка городских указателей к объектам здравоохранения важна для обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи, особенно в условиях мегаполисов, таких как Москва.

Программа создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды, действует в столице с 2014 года. Узнаваемые синие таблички с белыми буквами органично вписываются в архитектурное пространство улиц и помогают москвичам и гостям города ориентироваться на местности и находить дорогу к нужным им объектам.

В прошлом году в столице установили свыше 5,2 тысячи дополнительных информационных полей, порядка 3,7 тысячи новых домовых и более 1,2 тысячи городских указателей. В частности, в Москве продолжают развивать военно-патриотическую навигацию. Благодаря знакам с QR-кодами можно узнать дорогу к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, а также где находятся памятные места военных лет. А ещё в 2023 году в Москве появились аналогичные указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. 106 информационных полей и 29 указателей показывают направление, в том числе к дому полярников на Новинском бульваре, мемориальным доскам советским исследователям Арктики Георгию Ушакову и Владимиру Русанову.