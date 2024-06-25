Подросток, женщина и мужчина, пострадавшие при падении автомобиля BMW с парковки в ТЦ "Галерея" в Краснодаре, скончались, несмотря на усилия медиков. Об этом сообщает Kub Mash.

Семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. Фото © SHOT

Ранее SHOT сообщал, что в машине находились муж с женой и их сын.

Напомним, днём во вторник, 25 июня, в Краснодаре с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре "Галерея" вылетела машина. Пострадавшими числились три человека: 12-летний подросток и двое взрослых. Водитель иномарки мог перепутать педали, и авто пробило ограждения и рухнуло с 10-метровой высоты. На помощь сразу пришли местные жители, которые вытащили семью из машины и передали медикам.