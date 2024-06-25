Ретроградный Сатурн с 26 июня: 10 астрологических правил, как пережить 5 месяцев проблем Проблемы приносит в жизнь всех знаков зодиака ретроградный Меркурий. Но и Сатурн, начинающий крутиться задом наперёд, вряд ли порадует хорошими новостями. Особенно если застрянет в ретрофазе на пять месяцев. Как пережить ретроградный Сатурн с 26 июня по 15 ноября? 25 июня, 16:00 Ретроградный Сатурн в июне 2024-го: Как пережить всем знакам зодиака период испытаний, как не обеднеть и что надо делать с 26 июня по 15 ноября. Обложка © Freepik

В астрологии ретроградность планеты означает, что она движется назад относительно Земли. И часто эти периоды ассоциируются с вызовами и трудностями в жизни всех знаков зодиака. Хотя не всегда ретроградность означает наступление исключительно негативных событий. Например, движение задом наперёд какой-то планеты может призывать человека к внутреннему пересмотру целей и желаний, смысла жизни, саморефлексии и изменению прежних убеждений. Ретроградность может быть периодом для работы над проблемами прошлого и их успешного решения, исправления ошибок и глубокого внутреннего роста. Некоторые астрологи считают, что ретроградные планеты могут активировать внутренние процессы, которые приведут к новым открытиям и возможностям.

В то же время для некоторых людей ретроградные периоды планет запросто могут стать испытанием на прочность, испортить или даже сорвать планы — тут надо подробнее смотреть на свою натальную карту. Например, планета Меркурий в ретроградном движении часто связывается с коммуникационными затруднениями или задержками в планах. А за что отвечает ретроградный Сатурн?

Когда наступит ретроградный Сатурн в 2024 году: календарь по месяцам

Ретроградный Сатурн с 26 июня: как пережить и к чему готовиться. Фото © Freepik

Ретроградный Сатурн начнётся 26 июня и продолжится аж по 15 ноября 2024 года. Если вспомнить древнегреческую мифологию, то Сатурн в те времена был известен как Кронос — бог, повелевающий временем. Потому планета-гигант надолго застрянет в своей ретрофазе. Но это уже хорошая новость — в 2024 году поретроградить Сатурн успеет только один раз.

За что Сатурн отвечает в астрологии и что значит его ретроградность

Планета в натальной карте: за что отвечает Сатурн в астрологии. Фото © Freepik

В астрологии планета Сатурн ассоциируется с различными аспектами жизни, такими как дисциплина, ответственность, ограничения, структура, авторитет, уроки, трудности и зрелость. Сатурн также называют планетой-учителем, который заставляет прорабатывать ошибки и исправлять их методом добавления в жизнь всех знаков зодиака определённых проблем.

Сатурн также отвечает за наше отношение к обязательствам, работе, времени и терпению. В астрологии эта планета-гигант часто ассоциируется с тем, как мы воспринимаем и преодолеваем жизненные испытания, а также как умеем подстраиваться под новые обстоятельства и строить на этом фоне долгосрочные планы.

Во время ретроградного Сатурна с 26 июня по 15 ноября 2024 года в жизни представителей всех знаков зодиака могут часто возникать проблемы в разных сферах жизни: финансы, семья, карьера и т.д. Но происходить это будет не просто так. Учитель-Сатурн заставит столкнуться с трудностями, чтобы проработать определённые ошибки или слабые места. Но всё следует делать в рамках закона, так как эта планета также связана с авторитетом, законом и порядком.

Ретроградный Сатурн в июне 2024-го: что испортит в жизни всех знаков зодиака

Как всем знакам зодиака пережить ретроградный Сатурн в июне 2024-го: советы по гороскопу. Фото © Freepik

Ретроградный Сатурн может оказать влияние на различные сферы жизни, и важно понимать, какие аспекты могут быть затронуты. Например, планета в период с 26 июня по 15 ноября может привлечь внимание к тем областям жизни, где люди разных знаков зодиака должны проявить больше ответственности.

В это время могут возникнуть дополнительные препятствия или ограничения, требующие внимания и усилий для их преодоления. Жизненные испытания во время ретроградного Сатурна в 2024 году тоже неизбежны. Планета в ретрофазе часто указывает на уроки, которые предстоит выучить через трудности.

Как пережить пять месяцев ретроградного Сатурна: советы астрологов

Ретроградный Сатурн с 26 июня по 15 ноября: как пережить пять месяцев испытаний? Советы астрологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Вот несколько советов, которые могут помочь вам пережить долгий период ретроградного Сатурна.

1. Неспешное принятие решений

Ретроградный Сатурн может вызывать задержки и препятствия. Будьте готовы к изменениям планов и проявите терпение во время этих испытаний.

2. Работа над ошибками прошлого

Ретроградный Сатурн часто преподносит уроки и даёт возможности для личностного роста. Будьте готовы анализировать свои действия, извлекать опыт из прошлого и принимать необходимые изменения в своей жизни.

3. Анализируйте настоящее и стройте планы на будущее

Используйте этот период для пересмотра и укрепления своих фундаментальных структур. Это может включать физическое здоровье, финансовую стабильность, отношения и карьеру. Оцените, где есть необходимость в улучшении, и предпримите шаги для создания более устойчивых основ.

4. Не перегружайте себя работой

Время ретроградного Сатурна может быть напряжённым и требовать дополнительных усилий. Помните о важности заботы о себе. Уделите время отдыху, релаксации, здоровому питанию, физической активности и практике самозаботы.

5. Не стыдитесь просить о помощи

Если вы чувствуете, что справиться с трудностями ретроградного Сатурна одному сложно, не стесняйтесь обратиться за поддержкой. Разговор с друзьями, семьёй или профессиональным консультантом может помочь вам получить новую перспективу или найти решения для преодоления сложностей.

Чтобы подготовиться к ретроградному Сатурну, нужно знать

Период испытаний и проверки на прочность, что делать во время ретроградности Сатурна в 2024 году. Фото © Freepik

Напомните себе, что ретроградный Сатурн — это период вызовов и возможностей для личностного роста. Сосредоточьтесь на том, чтобы использовать появляющиеся проблемы и трудности как возможности для развития и улучшения своей жизни. Но также заранее будьте готовы к следующему: Не халтурьте и старайтесь более серьёзно подходить к обязательствам.

Проявляйте больше терпения и настойчивости при столкновении с препятствиями.

Постарайтесь извлечь уроки из трудностей, с которыми вы сталкиваетесь в период ретро-Сатурна с 26 июня по 15 ноября.

Пересмотрите свою структуру и планы для более эффективного достижения целей.

Будьте внимательны к себе и не позволяйте себе забывать про здоровье.

Что можно и чего нельзя делать во время ретроградного Сатурна 26 июня – 15 ноября 2024 года

Ретроградный Сатурн – 2024: когда начнётся, сколько продлится и чего от него ждать. Фото © Freepik

Во время ретроградного движения Сатурна могут возникнуть некоторые вызовы и препятствия, и есть несколько вещей, которые не рекомендуется делать в этот период. Но также есть и разрешённые — эти действия помогут вам разобраться в себе, окружении и подкопить деньжат.

Что можно делать во время ретроградного Сатурна в июне 2024-го

Ретроградный Сатурн в июне 2024-го: что нужно делать как обеспечить финансовую стабильность. Фото © Freepik

Помимо запретов, есть и ряд действий, которые не просто можно, а нужно попробовать совершить с 26 июня по 15 ноября во время ретроградного Сатурна. Они и жизнь наладят, и новый опыт принесут. Используйте период с 26 июня по 15 ноября для внутреннего роста, анализа своих целей, желаний и убеждений. Попробуйте понять, что важно для вас и что может требовать изменений.

Пересмотрите отношения с близкими людьми, друзьями, коллегами. Разберитесь, какие связи приносят радость и поддержку, а какие могут требовать коррекции или завершения.

Пересмотрите свои текущие цели и планы. Возможно, во время ретроградного Сатурна в июне 2024-го вам нужно перенастроить приоритеты или внести изменения в планы развития.

Изучайте новые навыки, читайте книги, посещайте семинары в период с 26 июня по 15 ноября. Это время благоприятно для личностного роста и обогащения знаний.

Будьте внимательны к своим финансам, избегайте рискованных инвестиций и создайте резервный фонд на случай неожиданных расходов.

Ретроградный Сатурн с 26 июня по 15 ноября: чего нельзя делать

Запреты на период ретроградности Сатурна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

Не стоит рисковать и испытывать судьбу. Лучше довериться советам астрологов и стараться по возможности соблюдать следующие ограничения на период ретроградного Сатурна: Не стоит с 26 июня по 15 ноября начинать новые проекты или заключать важные договоры. Лучше завершите текущие дела и отложите начинания на более благоприятный период.

начинать новые проекты или заключать важные договоры. Лучше завершите текущие дела и отложите начинания на более благоприятный период. Старайтесь избегать крупных финансовых трансакций или инвестиций в этот период. Подождите до завершения ретроградности Сатурна 15 ноября 2024 года, чтобы принимать серьёзные финансовые решения.

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и споров, особенно с близкими людьми. Эмоциональная напряжённость в период с 26 июня по 15 ноября может привести к недопониманию.

Хотя самоанализ важен, избегайте чрезмерной самокритики или самоуничижения. Будьте добры к себе и стремитесь к конструктивным изменениям.

Период ретроградности уникален, и важно слушать интуицию, не игнорировать личные потребности в это время. Помните, ретроградность Сатурна в июне 2024-го — временное явление и оно пройдёт. Постарайтесь использовать этот период с 26 июня по 15 ноября 2024 года как возможность для развития, а также для укрепления отношений и достижения финансовой стабильности.

Авторы Елизавета Терешкова