Фокус на будущее: как смартфоны меняют подход к фотографии Благодаря возможностям современных смартфонов мобилография заняла свою законную нишу в сфере фотоискусства. Производитель смартфонов TECNO поддерживает творчество и прямо сейчас проводит большой фотоконкурс, победители которого получат ценные призы и подарки. 15 июля, 16:23 Обложка © TECNO

Возможно, кто-то из читателей удивится, но именно смартфоны сейчас являются основным двигателем Интернета. Согласно данным статистики, к 2024 году количество людей на планете перевалило за 8 млрд. При этом активно пользуются мобильными телефонами 5,61 млрд человек, что составляет 69,4% от общей численности населения. Только за последний год этот показатель увеличился на 138 млн устройств.

Немудрено, что именно в развитие мобильных технологий вкладываются колоссальные деньги — сейчас, пожалуй, не встретишь ни одного большого СМИ, ни одной крупной соцсети, кто не адаптировал бы свои площадки под их использование в смартфонах. Сегодня это уже не телефон с дополнительными плюшками, а универсальное многофункциональное сетевое устройство, и приём и передача звонков лишь одна из его функций.

Пример, как камера CAMON 30 Premier 5G работает в яркий солнечный день. Фото © TECNO

Почему смартфон удобнее фотокамеры

Отдельно стоит упомянуть новый мировой тренд — мобильную фотографию, импульс к развитию которой придали телефоны. Если лет десять назад плохо снимавшая мыльница в смартфоне многими считалась бесполезной игрушкой, которая вела лишь к ненужному удорожанию устройства, то теперь на смартфоны снимают даже маститые фотографы и видеографы.

При рассмотрении фотографии в соцсетях иной раз практически невозможно отличить "телефонофото" от снимков, сделанных зеркалками. Простота использования мобильников вкупе с их вычислительными мощностями позволяет делать качественные кадры практически каждому их владельцу.

И если раньше хорошая камера в телефоне была уделом людей, прямо скажем, небедных, то сегодня развитие технологий привело к тому, что даже бюджетные модели могут снимать не хуже некоторых цифровых зеркалок.

Стоимость приличного смартфона с хорошей камерой заметно ниже профессиональной DSLR-камеры, только, в отличие от последней, сотовый позволяет ещё и звонить, играть и общаться в Интернете. Для примера: цены на смартфоны TECNO серии CAMON 30, выдающие великолепное качество снимков, стартуют от 21 990 рублей.

Непогода для камеры смартфона тоже не помеха. Фото © TECNO

Развитие технологий сегодня как никогда упрощает возможности для самовыражения творческим людям. Именно поэтому многие пользователи смартфонов при выборе очередной модели сознательно отдают предпочтение телефонам с продвинутыми фото- и видеовозможностями. Для современного покупателя, выбирающего смартфон, характеристики камеры стали такой же значимой опцией, как мощность процессора и ёмкость оперативной памяти и аккумулятора.

В чём фотосила смартфонов

За последнее десятилетие матрицы в смартфонах сделали мощный скачок в развитии и сейчас выдают впечатляющее разрешение. Например, в смартфонах TECNO модельного ряда CAMON 30 все камеры — и фронтальная, и тыловые — имеют 50 Мп, что больше, чем даже во многих профессиональных фотокамерах.

Видеовозможности также идут в ногу со временем и позволяют снимать в популярном нынче формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Такие характеристики уже оценили, например, блогеры, снимающие ролики для соцсетей.

Кроме того, съёмку облегчают продвинутые алгоритмы обработки изображения: снимающему на смартфон не нужно заморачиваться многочисленными настройками, которые в некоторых случаях могут отнимать драгоценное время (например, когда кадр нужно сделать быстро). В TECNO используется собственная система — PolarAce. За обработку изображений здесь отвечает чип Sony CXD5622GG, за их создание — сенсор Sony IMX890, а вместе с ними работают алгоритмы искусственного интеллекта.

С фронтальной камерой любого смартфона серии CAMON 30 можно легко делать групповые селфи. Фото © TECNO

Впрочем, только электроникой сыт не будешь — опытные фотографы знают, что блестящих результатов можно добиться лишь с помощью качественной оптики. И здесь она тоже на высоте. Инженеры сумели "упаковать" в тонкий корпус смартфона целую систему линз, которая даёт возможность снимать с разным фокусным расстоянием — практически под все случаи жизни: от широких панорам до художественных портретов. И для этого не нужно таскать в сумке несколько тяжёлых объективов, как это делают профессионалы, — всё находится буквально на ладони.

Три камеры основного модуля CAMON 30 Premier 5G имеют разные эквивалентные фокусные расстояния: 14-мм ультраширокоугольный объектив — когда хочется, чтобы в кадр влезло как можно больше деталей, 23-мм основная камера, которая подходит для большинства сцен, и телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм — это уже для портретов.

Четвёртая — фронтальная камера — с фокусным расстоянием 23 мм подойдёт любителям селфи. При этом её широкий угол позволяет сфотографировать на расстоянии вытянутой руки не только себя, но и друзей вокруг.

Отдельно стоит отметить телеобъектив, который обычно у фотографов ассоциируется с огромной трубой, на фоне которой сама камера выглядит как заглушка. В смартфоне эту "трубу" инженеры сумели упаковать внутри корпуса трубки благодаря специальной призме, которая расположена на тыльной стороне смартфона. Эта схема, позволяющая "приближать кадр", называется перископ.











Более того, специалисты TECNO сумели его "подружить" с продвинутой системой стабилизации — совсем как в современной оптике для профессионалов. То есть резкость и плавность фото и видео будут оставаться высокими даже в сложных условиях съёмки — например, в движении или при недостаточной освещённости. А это уже серьёзный шаг к профессиональной фотографии.

Как бизнес поощряет занятия мобилографией

Маркетологи отмечают интересную тенденцию: в последнее время фотоаппараты покупают либо профессионалы, зарабатывающие на фотографии, либо по большому счёту "для понтов". Те, кто просто живут полной жизнью и хотят делиться счастливыми моментами с друзьями, ежедневно выкладывают в Сеть терабайты фотографий и видео, снятых на смартфоны. И среди таких снимков немало шедевров, достойных занять своё место в истории цифровой фотографии.

Под новое массовое увлечение создана своя инфраструктура, включающая в себя многочисленные конкурсы мобильной фотографии, в которых можно не просто делиться своим творчеством, но и выигрывать ценные призы.

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO не так давно анонсировал фотоконкурс "Camon, я так вижу". Проект нацелен на то, чтобы показать, что мир вокруг прекрасен и разнообразен и всё, что ему нужно, — это свежий нестандартный взгляд на привычные вещи и места, которые окружают нас каждый день.

С 7 июня по 31 июля в официальной группе TECNO во "ВКонтакте" проходит большой конкурс мобильной фотографии. Каждые две недели бренд задаёт креативную тему для съёмки фото и видео на смартфон, которую должны воплотить участники.

Команда TECNO присоединилась к общему тренду на популяризацию мобилографии. Фото © TECNO

Результат нужно выложить на своей странице во "ВКонтакте" с хештегом #CamonЯтаквижу и рассказом, почему для съёмки был выбран именно такой сюжет.

Все желающие получат шанс выиграть смартфон TECNO CAMON 30 Pro 5G, наушники TECNO TRUE 1 и другие призы. Подробнее узнать о конкурсе можно в официальной группе во "ВКонтакте" "TECNO Россия".

Авторы Евгений Кузнецов