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Фокус на будущее: как смартфоны меняют подход к фотографии

Благодаря возможностям современных смартфонов мобилография заняла свою законную нишу в сфере фотоискусства. Производитель смартфонов TECNO поддерживает творчество и прямо сейчас проводит большой фотоконкурс, победители которого получат ценные призы и подарки.

15 июля, 16:23
Обложка © TECNO

Обложка © TECNO

Возможно, кто-то из читателей удивится, но именно смартфоны сейчас являются основным двигателем Интернета. Согласно данным статистики, к 2024 году количество людей на планете перевалило за 8 млрд. При этом активно пользуются мобильными телефонами 5,61 млрд человек, что составляет 69,4% от общей численности населения. Только за последний год этот показатель увеличился на 138 млн устройств.

Немудрено, что именно в развитие мобильных технологий вкладываются колоссальные деньги — сейчас, пожалуй, не встретишь ни одного большого СМИ, ни одной крупной соцсети, кто не адаптировал бы свои площадки под их использование в смартфонах. Сегодня это уже не телефон с дополнительными плюшками, а универсальное многофункциональное сетевое устройство, и приём и передача звонков лишь одна из его функций.

Пример, как камера CAMON 30 Premier 5G работает в яркий солнечный день. Фото © TECNO

Пример, как камера CAMON 30 Premier 5G работает в яркий солнечный день. Фото © TECNO

Почему смартфон удобнее фотокамеры

Отдельно стоит упомянуть новый мировой тренд — мобильную фотографию, импульс к развитию которой придали телефоны. Если лет десять назад плохо снимавшая мыльница в смартфоне многими считалась бесполезной игрушкой, которая вела лишь к ненужному удорожанию устройства, то теперь на смартфоны снимают даже маститые фотографы и видеографы.

При рассмотрении фотографии в соцсетях иной раз практически невозможно отличить "телефонофото" от снимков, сделанных зеркалками. Простота использования мобильников вкупе с их вычислительными мощностями позволяет делать качественные кадры практически каждому их владельцу.

И если раньше хорошая камера в телефоне была уделом людей, прямо скажем, небедных, то сегодня развитие технологий привело к тому, что даже бюджетные модели могут снимать не хуже некоторых цифровых зеркалок.

Стоимость приличного смартфона с хорошей камерой заметно ниже профессиональной DSLR-камеры, только, в отличие от последней, сотовый позволяет ещё и звонить, играть и общаться в Интернете. Для примера: цены на смартфоны TECNO серии CAMON 30, выдающие великолепное качество снимков, стартуют от 21 990 рублей.

Непогода для камеры смартфона тоже не помеха. Фото © TECNO

Непогода для камеры смартфона тоже не помеха. Фото © TECNO

Развитие технологий сегодня как никогда упрощает возможности для самовыражения творческим людям. Именно поэтому многие пользователи смартфонов при выборе очередной модели сознательно отдают предпочтение телефонам с продвинутыми фото- и видеовозможностями. Для современного покупателя, выбирающего смартфон, характеристики камеры стали такой же значимой опцией, как мощность процессора и ёмкость оперативной памяти и аккумулятора.

В чём фотосила смартфонов

За последнее десятилетие матрицы в смартфонах сделали мощный скачок в развитии и сейчас выдают впечатляющее разрешение. Например, в смартфонах TECNO модельного ряда CAMON 30 все камеры — и фронтальная, и тыловые — имеют 50 Мп, что больше, чем даже во многих профессиональных фотокамерах.

Видеовозможности также идут в ногу со временем и позволяют снимать в популярном нынче формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Такие характеристики уже оценили, например, блогеры, снимающие ролики для соцсетей.

Кроме того, съёмку облегчают продвинутые алгоритмы обработки изображения: снимающему на смартфон не нужно заморачиваться многочисленными настройками, которые в некоторых случаях могут отнимать драгоценное время (например, когда кадр нужно сделать быстро). В TECNO используется собственная система — PolarAce. За обработку изображений здесь отвечает чип Sony CXD5622GG, за их создание — сенсор Sony IMX890, а вместе с ними работают алгоритмы искусственного интеллекта.

С фронтальной камерой любого смартфона серии CAMON 30 можно легко делать групповые селфи. Фото © TECNO

С фронтальной камерой любого смартфона серии CAMON 30 можно легко делать групповые селфи. Фото © TECNO

Впрочем, только электроникой сыт не будешь — опытные фотографы знают, что блестящих результатов можно добиться лишь с помощью качественной оптики. И здесь она тоже на высоте. Инженеры сумели "упаковать" в тонкий корпус смартфона целую систему линз, которая даёт возможность снимать с разным фокусным расстоянием — практически под все случаи жизни: от широких панорам до художественных портретов. И для этого не нужно таскать в сумке несколько тяжёлых объективов, как это делают профессионалы, — всё находится буквально на ладони.

Три камеры основного модуля CAMON 30 Premier 5G имеют разные эквивалентные фокусные расстояния: 14-мм ультраширокоугольный объектив — когда хочется, чтобы в кадр влезло как можно больше деталей, 23-мм основная камера, которая подходит для большинства сцен, и телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм — это уже для портретов.

Четвёртая — фронтальная камера — с фокусным расстоянием 23 мм подойдёт любителям селфи. При этом её широкий угол позволяет сфотографировать на расстоянии вытянутой руки не только себя, но и друзей вокруг.

Отдельно стоит отметить телеобъектив, который обычно у фотографов ассоциируется с огромной трубой, на фоне которой сама камера выглядит как заглушка. В смартфоне эту "трубу" инженеры сумели упаковать внутри корпуса трубки благодаря специальной призме, которая расположена на тыльной стороне смартфона. Эта схема, позволяющая "приближать кадр", называется перископ.

  • Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
    Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
  • Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
    Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
  • Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
    Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
  • Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
    Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
  • Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO
    Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G. Фото © TECNO

Примеры съёмки на камеру смартфона CAMON 30 Premier 5G.

Фото © TECNO

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Более того, специалисты TECNO сумели его "подружить" с продвинутой системой стабилизации — совсем как в современной оптике для профессионалов. То есть резкость и плавность фото и видео будут оставаться высокими даже в сложных условиях съёмки — например, в движении или при недостаточной освещённости. А это уже серьёзный шаг к профессиональной фотографии.

Как бизнес поощряет занятия мобилографией

Маркетологи отмечают интересную тенденцию: в последнее время фотоаппараты покупают либо профессионалы, зарабатывающие на фотографии, либо по большому счёту "для понтов". Те, кто просто живут полной жизнью и хотят делиться счастливыми моментами с друзьями, ежедневно выкладывают в Сеть терабайты фотографий и видео, снятых на смартфоны. И среди таких снимков немало шедевров, достойных занять своё место в истории цифровой фотографии.

Под новое массовое увлечение создана своя инфраструктура, включающая в себя многочисленные конкурсы мобильной фотографии, в которых можно не просто делиться своим творчеством, но и выигрывать ценные призы.

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO не так давно анонсировал фотоконкурс "Camon, я так вижу". Проект нацелен на то, чтобы показать, что мир вокруг прекрасен и разнообразен и всё, что ему нужно, — это свежий нестандартный взгляд на привычные вещи и места, которые окружают нас каждый день.

С 7 июня по 31 июля в официальной группе TECNO во "ВКонтакте" проходит большой конкурс мобильной фотографии. Каждые две недели бренд задаёт креативную тему для съёмки фото и видео на смартфон, которую должны воплотить участники.

Команда TECNO присоединилась к общему тренду на популяризацию мобилографии. Фото © TECNO

Команда TECNO присоединилась к общему тренду на популяризацию мобилографии. Фото © TECNO

Результат нужно выложить на своей странице во "ВКонтакте" с хештегом #CamonЯтаквижу и рассказом, почему для съёмки был выбран именно такой сюжет.

Все желающие получат шанс выиграть смартфон TECNO CAMON 30 Pro 5G, наушники TECNO TRUE 1 и другие призы. Подробнее узнать о конкурсе можно в официальной группе во "ВКонтакте" "TECNO Россия".

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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