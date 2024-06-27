Зачем Юрий Подоляка разыгрывает карту в пользу украинской пропаганды в споре с Владимиром Соловьёвым Журналист Даниил Черных — о том, зачем блогер Юрий Подоляка затеял атаку на телеведущего Владимира Соловьёва и что из этого вышло. 26 июня, 21:41 Телеведущий Владимир Соловьёв © Telegram / Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Атака на Соловьёва

Украинские пропагандисты начали атаку на журналиста Владимира Соловьёва. Они распространяют видео, где он призывает нанести удары по Одессе, Николаеву, Харькову и Киеву.

— Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города, после чего нанёс бы удары. Потому что именно с Одессы и Николаева наносятся удары по Крыму. Именно Харьков используют как базу, наносятся удары по Белгороду. Именно Киев является тем центром, где принимаются все решения, — сказал Соловьёв в телеэфире.

Слова Владимира Соловьёва, против которых высказался Юрий Подоляка © Telegram / Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Эти слова вызвали настоящую истерию. Их подхватили ресурсы, подконтрольные Офису президента Украины, не забывая добавлять собственные детали. Например, автор киевского портала "Новини" Елизавета Верзилова написала: "Соловьёв заявил, что он бы не только хотел захватить украинские города, но и стереть их с лица земли. Такую реакцию в России вызвали успешные операции Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму".

О каких успехах ВСУ в Крыму она говорит, непонятно. Единственное, что сделали украинские боевики, так это ударили по пляжу в Учкуевке. В результате атаки американскими ракетами ATACMS погибло шесть человек, из них четверо детей, более 150 человек получили ранения разной тяжести. Это были люди, которые пришли на пляж в выходной день. Трагедия вызвала реакцию Владимира Соловьёва. При этом нужно понимать, что, пока повсюду шли сухие новостные сводки, телеведущий выразил свою гражданскую позицию. Он сказал, как мы могли бы ответить за смерти наших граждан.

Как это ни странно, но и в России нашлись люди, которые восприняли его слова неоднозначно. Более того, пытаются расколоть общество. Кому в итоге пригодились такие споры — уже понятно, судя по публикациям в украинских СМИ.

— Владимиру Соловьеву хочу публично ответить, что в последнее время таких заявлений с его стороны очень много. И это уже трудно списать на случайность. И да, это работа на врага, — написал блогер Юрий Подоляка, известный еще по нику yurasumy в LJ, подключившись к этой же атаке.

Владимир Соловьев высказал свое личное мнение, с которым можно согласится или нет, но мы отличаемся от киевского режима в том числе тем, что не закрываем рот журналистам.

Нельзя забывать, что российский журналист дал чётко понять, что имеет в виду точки ВСУ, откуда запускают ракеты в сторону России, и при этом он думает о безопасности мирных жителей Украины. Да, стоит напомнить, что ВСУ используют жилую постройку, как укрепления. Бахмут, Мариуполь, а сейчас Часов Яр, этому прекрасный пример. И при штурме Одессы, Николаева, Харькова и многих других населенных пунктов, часть строений будут уничтожены итак. Или кто-то думает, что противник проникнется архитектурным ансамблем царской России в Одессе и отступит? Нет, ВСУ точно так же будут прятаться за каждый километр строений.

Специальная военная операция длится уже больше двух лет и многие жители России готовы к более радикальным мерам ведения боевых действий. Число таких растет после ударов по нашей территории. В феврале 2024 года ВЦИОМ провел опрос, где 64% граждан поддержали принцип «Все для фронта, всё для победы!».

После обстрела пляжа в Учкуевке в блогосфере не было ничего кроме сухих фактов и цифр пострадавших и погибших. Граждане России не увидели реакции, кроме того, что было предложено сбивать американские БПЛА, летающие над Черным морем. Предложение Владимир Соловьева как раз и прозвучало в качестве одного из таких мнений, тех людей, которые готовы и дальше сражаться против западной машины, воющей руками украинцев.

В любом случае, жёсткие слова Подоляки играет только на руку ЦИПсО. Кстати, журналист и ранее был не скуп на острые комментарии, в том числе и по ударам. В любом случае решать будет Генеральный штаб, уже сейчас успешно проводящий «удары возмездия».

Звонок из Вашингтона

Министерство обороны Российской Федерации сразу после удара по Севастополю заявило, что за нападением стоит американская администрация. Ставки повысились. На этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин позвонил руководителю российского оборонного ведомства Андрею Белоусову.

— Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ, — заявили в Минобороны.

Похоже, что в США испугались, ну а киевским чиновникам уже не привыкать. Их объекты военной инфраструктуры и так регулярно принимают российские ракеты. Так что слова Владимира Соловьева могут вызвать только истерию и киевских пропагандистов, а все остальное сделают ВС РФ.

Авторы Даниил Черных